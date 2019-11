La Fundación Bill Gates compra 'burgers' veganas y confía (aún más) en Buffett

La Fundación Bill & Melinda Gates ha comunicado los cambios que ha realizado durante el tercer trimestre de este curso. Esta firma está compuesta por dos grandes ramas: distribuye fondos a los beneficiarios de sus subvenciones y, por otra, se encarga de gestionar diversos activos que obtiene a través de las ayudas. De hecho, entre sus grandes apoyos están las donaciones anuales que realiza Warren Buffett y que reparte en distintas entregas.

Warren Buffett no participa en la gestión de las inversiones del fondo de ayuda a través del consejo de administración de activos, incluidas las decisiones que se puedan llegar a tomar en cuanto a las acciones de Berkshire Hathaway, sino que lo hace un hombre de la confianza del propio Bill Gates, como es Michael Larson, de Cascade Investmentm aunque la estrategia se incrementa con las donaciones en títulos que el 'Oráculo de Omaha' realiza. No obstante, la fundación también ha incrementado las posiciones que tiene en la gestora de uno de los mayores exponentes de la filosofía 'value investing'.

En la firma Berkshire Hathaway la Fundación Bill & Melinda Gates tiene invertidos 11.422 millones de dólares tras aumentar su posición y comprar 7,83 millones de títulos. Este paquete aumenta constantemente ya que es el propio Warren Buffett el que no dona acciones de su gestora y la participación tendría, a precios de mercado, un valor de 1.720 millones de dólares. Además, esta estrategia sería la mayor posición con bastante diferencia ya que su peso aumenta del 50,61% hasta el 53,82%. De hecho, la composición de la cartera alcanza los 21.225 millones de dólares (19.175 millones de euros).

Este no ha sido el único movimiento destacado que ha realizado la Fundación Bill & Melinda Gates. La firma ha irrumpido en Beyond Meat y ha comprado acciones de la famosa 'burger' vegana. En concreto, han comprado 96.542 títulos por las que habría desembolsado en torno a los 14,34 millones de dólares. De hecho, el propio Bill Gates fue uno de los grandes inversores que estaba presente en el capital antes de que la compañía debutara en Wall Street.

La compañía sorprendía al mercado al dispararse con fuerza en los primeros días o semanas pero después se ha desplomado en el parqué. La compañía daba su salto a Wall Street a comienzos de mayo, a 25 dólares por título, y pronto se quedaría muy lejos de dicha referencia ya que el primer día se disparaba un 163%. Dos meses más tarde, alcanzaba un precio alrededor de 235 por acción, es decir, multiplicaba por casi diez veces. No obstante, desde entonces ha sufrido un desplome del 66% y cotiza en los 78,65 dólares, todavía tres veces por encima de su debut bursátil.

Esta inversión muestra el apetito de Bill Gates por las 'burgers' veganas. El fabricante de productos vegetales que simulan ser carne realizaba, a comienzos de agosto, una colocación acelerada que duplicaba al de su salto a bolsa. En aquella operación, el fundador de Microsoft decidía comprar más acciones a través de Gates Frontier, sociedad de Bill y Melinda Gates, que se unían a las que ya tenía antes de que se produjera el desembarco en Wall Street.

El patrimonio de la Fundación Bill & Melinda Gates ha aumentado este curso y ha alcanzado su nivel más alto durante este curso. Si el segundo trimestre sus activos ascendían a los 19.829,4 millones de euros, ahora alcanza los 21.225 millones de dólares. Por tanto, aumenta un 7% y se beneficia del buen momento que vive Wall Street, que ha marcado nuevos máximos históricos. El S&P 500 cotiza por encima de los 3.120 puntos mientras que el Dow Jones sobrepasa los 28.000 gracias a un avance del 25% y 20%, respectivamente, durante los últimos doce meses.

Bill y Melinda Gates han apostado fuerte por la labor que realizan en su fundación. Ambos tienen estipulado que se gasten todos los recursos de dicha institución durante los veinte años posteriores a su fallecimiento. Por su parte, las ganancias procedentes de Warren Buffett de las participaciones que tiene en su gestora Berkshire Hathaway se destinarán a fines filantrópicos en los diez años posteriores a su muerte.