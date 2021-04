El G20 se viste de buenos propósitos con Sociedades, 'tasa Google' y criptodivisas

El G20 se ha vestido de buenos propósitos de cara a su cumbre virtual de este miércoles, en la que junto al cambio climático, otros tres asuntos centran la atención de las principales economías del mundo en un momento en que gigantes como China o Estados Unidos dan ya síntomas de recuperación cada vez más evidentes. Son el debate en torno al impuesto sobre Sociedades que ha puesto sobre la mesa Washington, la tasa a las grandes tecnológicas (conocida como tasa 'Google') y las criptodivisas.

Unos pocos días después de que la Administración Biden presentase un plan de infraestructuras de 2,3 billones de dólares financiado mediante un alza de impuestos para las grandes corporaciones del actual 21% al 28%, la secretaria del Tesoro, Janet Yellen, ha propuesto fijar un tipo mínimo del impuesto sobre Sociedades a nivel mundial. El objetivo es evitar que las multinacionales se afinquen en jurisdicciones con una tributación que les resulta más favorable, provocando una merma de recaudación en otras economías donde operan.

El foro internacional de gobernantes y presidentes de bancos centrales de las mayores economías del planeta tendría lista una respuesta a esta solicitud el próximo mes de julio. La expresidenta de la Reserva Federal se propone presionar para que este acuerdo fiscal internacional se produzca en el marco de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), con la intención de establecer una serie de líneas de actuación que incluyan también a las empresas tecnológicas. Desde su punto de vista es necesario asegurar que los gobiernos tengan sistemas fiscales justos que recauden suficientes impuestos con los que dar respuesta a las crisis.

Las 'big tech', en el punto de mira

El ejemplo más claro está en las 'big tech' que, en buena medida han sido las que han abierto el melón de este debate. Los gigantes Apple, Google, Facebook y Amazon han creado una estructura empresarial en el Viejo Continente que les permite concentrar el grueso de sus ingresos en países donde la tributación es más baja (como Irlanda u Holanda) y reducir a la mínima expresión el pago de tributos en el resto de estados donde, como en España, cuentan con millones de clientes.

Nuestro país y otros de nuestro entorno (como Francia o Italia) han decidido seguir adelante con la aplicación de la conocida como 'tasa Google', algo que ha llevado a la Comisión Europea a advertir de que "una acción coordinada" a nivel comunitario es necesaria en relación a este impuesto para "ser eficaces y preservar el funcionamiento del mercado interior". Estados Unidos, de hecho, mantiene su amenaza de aplicar aranceles a España si el Gobierno de Pedro Sánchez no da marcha atrás. El Ejecutivo de Biden defiende que el tributo discrimina a las empresas digitales de su país, atenta contra los principios de la fiscalidad internacional y supone una carga para dichas compañías.

China toma la delantera en la creación de su criptodivisa en medio de las críticas de la Fed, el BCE y otros reguladores

En lo que respecta a las criptodivisas, será Pekín quien centre el debate. China se ha adelantado en la carrera por alumbrar una moneda digital centralizada que compita con el Bitcoin y otras criptodivisas. Así y según revelaba el martes el Wall Street Journal, se habría convertido en la primera gran economía con su propia moneda digital: el ciberyuan, controlado por su propio banco central. En las últimas semanas otro banco central, el estadounidense, ha cargado contra los criptoactivos.

Su presidente, Jerome Powell, ha advertido de que no están respaldados por nada, son activos especulativos que no pueden considerarse reserva de valor, por lo que no representarían una amenaza para el dólar. Otros reguladores que nos tocan más de lleno, como el Banco de España, la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) o el propio Banco Central Europeo han alertado también sobre su fuerte volatilidad. El Gobierno de Sánchez, de hecho, pretende fijar mecanismos para que la CNMV tenga la capacidad de regularizar la publicidad de las criptomonedas y de otros activos e instrumentos que sean presentados como activos de inversión.

La retirada de estímulos contra el virus, otra clave

Son temas que protagonizan una agenda económica que sigue marcada a fuego por los efectos de la crisis del coronavirus. El Consejo de Estabilidad Financiera (FSB por sus siglas en inglés), que integra a los países del G20, ha recomendado por ello mantener las ayudas públicas hasta que se produzca una estabilización de la economía. En una carta que su presidente, Randal K. Quarles, ha enviado a los ministros de Finanzas y a los gobernadores de los bancos centrales del G20 justo antes de su encuentro, incide en que las prisas en este sentido "podría estar asociado con riesgos significativos inmediatos para la estabilidad financiera". Lo asegura consciente de que si éstas se mantienen por demasiado tiempo también podrían aparecer otros riesgos.

La mayor parte de las autoridades considera que los costes de "una retirada prematura del apoyo podrían ser más significativos que de mantenerlos demasiado tiempo", según la misiva. Así, los países miembros del organismo, radicado en la ciudad suiza de Basilea, se comprometen a coordinar el repliegue de las medidas de rescate nacionales a las economías. Además, valora los progresos realizados en las reformas de los bancos para evitar que puedan quebrar bancos muy grandes y poner en peligro la estabilidad del sistema financiero (too-big-to-fail). Estas reformas, asegura, han reducido los riesgos para el sistema financiero global, han aumentado la credibilidad de resolución y disciplina de mercado y, en definitiva, producido beneficios netos para la sociedad.