La quiebra de FTX se cobra otra víctima: Galois Capital cierra su fondo principal. 

Los efectos colaterales de la quiebra de FTX continúan tres meses después. El fondo de cobertura Galois Capital ha confirmado el cierre de su fondo principal, después de verse atrapado por el colapso de la plataforma de negociación de criptoactivos. Galois Capital, que gestionaba en 2022 alrededor de 200 millones de dólares (187 millones de euros), se ha convertido así en la última víctima del 'criptoinvierno' tras confirmar este lunes el cierre de su fondo insignia, después de haber perdido "casi la mitad" de los activos.

"Dada la gravedad de la situación de FTX, no creemos que sea viable continuar operando el fondo tanto financiera como culturalmente", señala el cofundador del fondo Kevin Zhou en documentación a la que tuvo acceso 'Financial Times'. En una carta a los clientes del 'hedge fund', Galois explicaba que el cierre del fondo haría que los clientes recibieran el 90% del dinero que no está atrapado en FTX, mientras que el 10% restante se retendría temporalmente hasta que finalizaran las conversaciones con los administradores y el auditor.

Asimismo, Zhou también indicó su preferencia por vender la reclamación del fondo contra FTX, en lugar de pasar por un largo proceso legal, que podría extenderse una década o más. En este sentido, el diario indica que, tras el envío de la carta, Galois vendió dicha reclamación con un descuento sustancial, logrando unos 16 centavos por dólar. A través de su cuenta en la red social Twitter, la firma ha admitido que "es el final de una era para Galois", aunque ha expresado su confianza en la supervivencia de las 'criptos' y ha destacado que, a pesar del golpe por FTX, la firma es una de las pocas que están cerrando la tienda con un desempeño que sigue siendo positivo.

La tormenta que atraviesa este sector también ha sacudido a otras compañías como Three Arrows y Genesis, que se acogió a la ley de quiebras de Estados Unidos hace justo un mes. En concreto, la firma de negociación y préstamo de activos criptográficos Genesis Global Holdco (CGH) y dos de sus filiales comerciales de préstamos, Genesis Global Capital y Genesis Asia Pacific se declararon en bancarrota el pasado 20 de enero tras admitir que sus activos y pasivos oscilan entre 1.000 y 10.000 millones de dólares (925 y 9.248 millones de euros), mientras que cuenta con más de 100.000 acreedores.