El panadero que ganó el Euromillones, en pánico: saca 37 millones de las sicavs

"Si me tocara el Euromillones o me hiciera millonario, me compraría..." Ese deseo o sueño lo ha tenido mucha gente y pocos son los que han logrado hacerlo realidad. Francisco Manuel Delgado Rodríguez ha sido uno de ellos puesto que en mayo de 2011, con 36 años, le tocó 121 millones de euros en el sorteo del Euromillones. Tomó la decisión de dejar su trabajo de toda la vida, el de panadero en un pueblo de Sevilla (Pilas), para viajar e invertir parte de su gran fortuna. Con el premio decidió adquirir propiedades en Madrid, Sevilla e incluso en Miami (EEUU), hacerse con un buen coche y comprar tres sicavs. Tal vez esto último no se nos hubiera ocurrido si no hubiera sido por las entidades que lograron 'cortejar' al nuevo millonario, como Banco Santander y JP Morgan.

El millonario, que decidió diversificar la mayor parte de su nueva fortuna, ha decidido esta semana hacer cambios y retirar dinero de sus sicavs tras el crash de los mercados ante el temor de que los números rojos se agudicen como consecuencia del impacto de la Covid-19. De hecho, en estos vehículos están también familiares suyos puesto que dos de sus hermanas figuran como consejeras en dichas sociedades de inversión.

Las sicavs, bautizadas como Noviembres Inversiones, Eudel Inversiones y Delquin Inversiones, han sufrido fuertes reembolsos durante esta semana y evidencian que el ganador del Euromillones no se fía de la evolución de los mercados y teme que se agudicen las caídas que sufren la mayoría de plazas bursátiles, a excepción de China y el Nasdaq tecnológico. De hecho, en estos tres vehículos tenía un patrimonio invertido de alrededor de 82 millones de euros, a cierre del primer trimestre, que se ha rebajado significativamente a día de hoy.

El millonario, como buen panadero que fue durante años, ha hecho con su fortuna como si de buena levadura se tratara y sus inversiones han crecido en las sicavs a buen ritmo gracias a la buena evolución de los mercados... hasta que apareció la Covid-19. Estas caídas han hecho que se haya mostrado más temeroso y sea el momento de sacar parte del dinero, alrededor de 37 millones de euros, con el objetivo de buscar otras oportunidades de inversión o de tenerlo en 'stand by'.

El primer movimiento lo comunicó a la CNMV el 12 de junio en Delquin Inversiones, su mayor vehículo con un patrimonio de 28,25 millones, a cierre de marzo. Ese día informó que "con fecha de operación 8 de junio de 2020 y fecha de liquidación 12 de junio de 2020, se ha producido una disminución del capital en circulación en un 46,88%". Esta retirada de dinero es significativa puesto que el empresario controla más del 99% del patrimonio de la firma y habría sacado alrededor de 10,8 millones de euros.

Este vehículo, gestionado por JP Morgan, no ha sufrido el crash de los mercados debido a su carácter más conservador y cotiza en precios similares a los que cerró el pasado curso. De hecho, su distribución de activos es de un 87,24% del patrimonio en renta fija o liquidez y un 12,76% en renta variable estadounidense que, junto a la de China, es la que mejor se ha comportado en 2020.

Noviembres y Eudel, ambas gestionadas por Banco Santander, sí han sufrido los números rojos y, probablemente, hayan sido la mayor preocupación para el millonario sevillano. En la primera retiró cerca de 13,2 millones y en la segunda más de 14 millones de euros y se han comportado peor que el otro vehículo al invertir en compañías del Ibex 35 como Santander, BBVA, Inditex o Telefónica. En total, las pérdidas durante este curso eran de un 6,5% en Noviembres y de un 8,2% en Eudel tras recuperar cierto terreno en el segundo trimestre del año puesto que el desplome entre enero y marzo fue de un 9,26% y 10,25%, respectivamente, pese a estar la mayor parte del patrimonio invertido en renta fija.

El panadero que se hizo millonario gracias al Euromillones buscó refugio en este tipo de instrumento de inversión debido a que solo tributan al 1% en el Impuesto de Sociedades y suele ser utilizado, de manera habitual, por las grandes fortunas de nuestro país. No obstante, muchas están optando por cerrar estos vehículos debido a que Podemos contempla medidas para evitar que un solo accionista controle un gran porcentaje de su patrimonio (como sucede en este caso con más del 99%) y que el número de inversores no sea prácticamente el mínimo legal de 100 accionistas.