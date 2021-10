El cierre del gasoducto 'Durán Farrell' dispara el tráfico de GNL desde Argelia

Zahara de los Atunes (Cádiz) dejará de ser, a partir de este domingo, un punto estratégico de entrada de gas natural a la península. El gasoducto Magreb-Europa -también conocido como Durán Farrell en honor a su promotor, el fundador de Catalana de Gas- dejará de transportar el preciado fluido de Argelia hasta España vía Marruecos ante el recrudecimiento de la crisis diplomática entre ambos países. La infraestructura de 1.400 kilómetros de longitud celebraría este lunes 1 de noviembre el 25 aniversario desde su puesta en marcha, pero a partir de ahora será una fecha de su final.

La decisión unilateral de Argelia de cortar el grifo no renovando la concesión a este gasoducto compartido con España y Marruecos ha reavivado los temores sobre el suministro en plena crisis energética. No obstante, Argel ha garantizado al Gobierno de Pedro Sánchez que no habrá problemas en los repetidos encuentros en suelo africano con los ministros de Exteriores, José Manuel Albares Bueno, y Energía (Transición Ecológica). Teresa Ribera viajó este miércoles para verse con representantes del gobierno de Abdelmayid Tebún, aunque no han trascendido los acuerdos.

Fuentes consultadas por 'La Información' advierten que este nuevo escenario va a disparar de forma inmediata el tráfico de buques metaneros con GNL hacia las regasificadoras españolas. Magreb-Europa es uno de los cuatro grandes gasoductos que tiene Argelia hacia Europa. Dos con España (Medgaz y Durán Farrell) y otros dos con Italia (Transmediterráneo vía Túnez y Galsi directamente con la isla de Cerdeña). Además gestiona la llegada de gas desde Nigeria hacia Europa a través de sus propios gasoductos, una cortesía habitual entre grandes exportadores.

El país norteafricano se ha comprometido con España a elevar la capacidad de suministro en Medgaz (Ben Asif-Almería) en un 25%, pero no será suficiente para suplir el vacío que deja la infraestructura gasista que atraviesa el Estrecho. Solo el pasado mes de agosto, último dato disponible, este tubo marroquí transportó a España el equivalente a 5.800 Gwh a través de ese gasoducto, un 146% más que el mismo mes de 2020. En lo que va de 2021, la cifra asciende a 54.546 GWh, un 270% más que en el mismo periodo de 2020. Comparativamente, Medgaz registró 6.600 GWh y 57.211 en ambas referencias temporales con crecimientos del 37% y 68%, respectivamente.

Argelia representó en agosto el 38% de las importaciones españolas de gas y del 45% en el acumulado de 2021, casi cuatro veces el peso de los siguientes países suministradores como son Nigeria (12%), EEUU (10%) y Rusia (10%), según los datos de CORES, la agencia estatal dependiente del Gobierno que observa y regula las reservas estratégicas de hidrocarburos. En cambio, la importación de gas argelino en barcos de carga de GNL (Gas Natural Licuado) apenas supuso el 10% del total (1.500 GWh).

Como publicó ‘La Información’, una parte importante de las importaciones de gas se han producido en paralelo al aumento de las exportaciones desde España a países vecinos como Portugal y Francia, aunque también a países mucho más lejanos en pleno de boom de precios con las cotizaciones en máximos históricos en Europa. El volumen de gas exportado se multiplicó por siete (+594%) hasta los 5.614 GWh, el equivalente a algo más del 15% de las importaciones españolas. De ellos, el 70% se fue en metanero a China, EEUU e India, según la estadística oficial del sector. El aumento de la demanda de estas tres grandes potencias coincidió además con el mayor uso del gas para generar electricidad a nivel ibérico y una escalada sin precedentes de los precios de la electricidad por el CO2 y el gas.

GNL para suplir al gasoducto perdido

Según datos de la CNMC, los tres grandes operadores que traen a España el gas natural licuado en barco desde medio mundo son Endesa, Repsol y Naturgy a través de flota propia y alquilada a largo plazo a terceros. Sin embargo, la demanda ha disparado los precios de los fletes (alquiler diario) por encima de 100.000 dólares diarios en los buques del sector energético. De ahí que parezca difícil poder incrementar la capacidad de estos barcos especiales que someten al gas natural a temperaturas de -160 grados para poder transportarlo en su forma líquida y lo calientan en las regasificadoras hasta volver a convertirlo en gas y distribuirlo vía gasoducto o cisterna.

Fuentes consultadas por ‘La Información’ estiman que el tráfico de barcos con GNL desde Argelia a España se multiplicará por dos de forma inmediata para terminar de rellenar las reservas estratégicas de cara al invierno. Sin embargo, la competencia por conseguir que estos buques metaneros arriben en un puerto ha instaurado la ley de la selva en el mercado mundial, en el que el mayor postor es el rey. Los continuos gestos diplomáticos del Gobierno de Sánchez con Argelia tienen el objetivo de conseguir prioridad para los proveedores españoles en la carga de gas en los puertos argelinos y garantizar el aumento del suministro a través de Medgaz.

Un buque metanero con capacidad de 200.000 metros cúbicos puede transportar el equivalente a 1.300 GWh en forma de gas natural licuado, es decir, que España necesitaría importar cerca de 20 navíos de este tipo cada mes para suplir todo el gas argelino que llega vía gasoducto. El gestor de la infraestructura gasista en España ya se está preparando para este drástico aumento de tráfico de grandes barcos y ha elevado un 60% los ‘slots’ de capacidad de descarga de barcos de gas natural licuado (GNL) en las terminales de regasificación españolas. Barcelona (Cataluña), Bilbao (País Vasco), Sagunto (C. Valenciana), Cartagena (Murcia), Huelva (Andalucía) y Mugardos (Galicia) son los seis puntos principales donde se regasifica el GNL que llega a España. Cartagena, Sagunto y Barcelona son las plantas que actualmente procesan el que procede de Argelia.

Enagás lleva realizado subastas extraordinarias de slots -derechos de descarga de GNL- desde septiembre. En octubre acaba de adjudicar 23 slots extra a 12 meses y en septiembre abrió otros 22. “Estos 45 slots adicionales son una medida preventiva para contribuir a la seguridad de suministro energético durante los próximos meses, en un contexto de gran volatilidad de los mercados energéticos internacionales”, aseguró la compañía que preside Antonio Llarden. Enagás ya lleva adjudicados 136 slots para el periodo de noviembre a marzo, un 58% más que las descargas en el invierno de 2020, aunque todo apunta a que la cifra seguirá creciendo.