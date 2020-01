La gestora Horos sale de BME al quedarse sin potencial tras la opa lanzada por SIX 

La gestora Horos ha pasado revista al 2019. Javier Ruiz, su director de Inversiones, ha destacado que el año ha estado marcado por la elevada volatilidad en los mercados, causada por las incertidumbres políticas y económicas globales. Además, ha destacado como el 'value' se ha quedado rezagado ya que "este entorno ha generado una huida de los inversores hacia las compañías con negocios más estables o hacia aquellas que están más de moda. El resultado está siendo un encarecimiento continuado de estas empresas frente a las de menor tamaño o con negocios más cíclicos. El último trimestre de 2019 ha revertido, ligeramente, esta tendencia, lo que ha supuesto un soplo de aire para aquellos que, como nosotros, invertimos en aquellos valores cuyo precio arroja un elevado margen de seguridad y que son, precisamente, los menos populares en este contexto de incertidumbre".

El curso pasado no ha sido muy positivo para Horos, aunque en el último mes 'maquillara' parte de los resultados. La rentabilidad del Horos Value Iberia en el cuarto trimestre ha sido del 12,9%, frente al 4,7% de su índice de referencia. Desde su constitución el 21 de mayo de 2018 hasta el 31 de diciembre de 2019, la rentabilidad acumulada del fondo es del -7,3%, siete puntos porcentuales por debajo de su índice de referencia.

Con este escenario, los gestores confían en el potencial teórico del fondo ibérico, que "para los próximos tres años se sitúa en torno al 75%, lo que equivaldría a una rentabilidad anualizada del 20,5%". Los cambios han sido pocos y han supuesto la entrada de Inmobiliaria del Sur en cartera y la salida de BME "al quedarse sin potencial el valor tras la opa que recibió por parte de SIX Group a 34 euros por acción. Aprovechamos para liquidar nuestra inversión e incrementar el peso en otras alternativas de la cartera con elevado potencial, como Meliá Hoteles, Catalana Occidente o Elecnor".

Con estos movimientos, la cartera no sufre grandes cambios y cerca del 78% del patrimonio está en compañías que conocen desde hace años y gestionadas por familias con importante presencia en el accionariado, lo que garantizaría una alineación de intereses con sus accionistas. También invierte también en Horos Value Internacional (5,3%) y la liquidez ha quedado, por tanto, cerca del 5% del patrimonio.

La peor lectura se produce en su fondo internacional pese a que el último trimestre haya recortado las pérdidas respecto a su índice. La rentabilidad de Horos Value Internacional en el trimestre ha sido del 11,9%, frente al 5,8% de su índice de referencia. Desde su constitución el 21 de mayo de 2018 hasta el 31 de diciembre de 2019, su rentabilidad ha sido del -10,1% mientras que su índice de referencia no solo no ha caído sino que ha subido un 17,9%, por lo que la diferencia alcanza casi los 28 puntos porcentuales.

Los gestores, al igual que en su fondo ibérico, apenas han hecho cambios. Ninguna salida y tres entradas como Semapa, Warrior Met Coal y Tai Cheung Holdings para situar el potencial teórico de la cartera para los próximos tres años en torno al 135%, lo que sería una rentabilidad anualizada del 32,9%. Dentro de las grandes temáticas de inversión destacan las materias primas (30%), especialmente uranio, acero inoxidable y petróleo. Otro bloque importante es el que engloba a valores emergentes olvidados (22%) o poco seguidos por la comunidad inversora, fundamentalmente de Asia.