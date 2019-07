"Los gestores somos malos vendiendo... si no sacaríamos más puntos al índice"

La gestora Buy & Hold cumple dos años de su registro en la CNMV y lo hará sin lanzar más productos al mercado. ¿El motivo? Consideran que sus tres fondos de inversión ofrecen una inversión suficientemente diversificada gracias a esos tres productos y un cuarto, el B&H Jubilación, un plan de pensiones que se encuentra entre los más rentables de España durante este curso.

Con motivo de su segundo cumpleaños Rafael Valera, CEO y gestor de Inversiones de Buy & Hold, ha concedido una entrevista a La Información en la que recomienda estar alejado del ruido que genera la macroeconomía y aborda el gran debate entre la inversión 'value' y 'growth'.

P. Con los distintos focos de incertidumbre que imperan en los mercados... ¿Qué visión de mercado tiene la gestora?

R. La verdad es que procuramos no poner el foco en los temas macro o geopolíticos ya que nos distraería de poner el foco donde creemos que está el meollo de la gestión que es en el análisis de las empresas. Ahora son los 'tuits' de Trump, antes era otra cosa... si estamos a estas cosas nos distrae muchísimo. Tenemos una visión macro, como todo el mundo, pero procuramos estar alejado de ese ruido. Estamos con el foco puesto en las compañías y en ver si en las inversiones que estamos haciendo podemos obtener un buen retorno.

El mundo dentro de un siglo será muy raro que no haya crecido. Que el PIB mundial crecerá, habrá avances tecnológicos... lo estamos viendo en nuestras profesiones, en el periodismo en las finanzas... estar en un entorno muy macro nos puede llevar a un entorno muy pesimista. Lo que es seguro es que si estás invertido en buenas empresas tu crisis va a ser menor y la llevarás mejor que en otras circunstancias y eso es en lo que nosotros trabajamos. No jugamos con la liquidez en cartera ya que tendríamos que ver las cosas negrísimas. Nunca he tenido una cartera por encima del 20% de liquidez en los últimos nueve años. El peor año fue el pasado y hemos tenido poca liquidez y así nos fue porque nos la comimos bien pero nos hemos recuperado. Esto no va de hacerlo bien en tres meses...

Las compañías 'growth' están de moda pese a cotizar caras mientras que las 'value' cotizan en mínimos. ¿Estamos ante un cambio a la hora de invertir o será una moda pasajera?

Nosotros no distinguimos entre 'value' y 'growth'. Son cosas de perogrullo ya que los dos se trata de comprar barato y vender caro. No conozco ningún 'value' que no le guste una compañía que crezca. Voy a comprar una compañía que se haga pequeña, es que está muy barata... eso no es 'value' eso es estúpido. Los 'value' no son estúpidos y ese debate se centra en construir carteras que tengan sentido. ¿Inditex qué es? ¿Es 'growth' o 'value'? Ha sido 'growth', sigue siendo 'growth', desarrolla el canal digital pero es 'value' porque la tienen comprada varios gestores porque la ven barata y cotiza con descuento... Te hablo de una compañía que no tenemos en cartera. Nuestra cartera algunos 'value' la calificarían de 'growth' porque tenemos Amazon pero entonces Warren Buffett, que ha invertido más tarde que nosotros, pues también es 'growth'.

Nosotros tenemos una pata importante en compañías que algunos meterían en el segmento 'growth' como Facebook, Google, Amazon, Tencent, Microsoft... Son compañías que, por encima de esos crecimientos, debemos ir al ADN que es la innovación ya que esa cultura, ni de lejos es exportable a una compañía que haya nacido en el mundo analógico. Como hemos aprendido a golpes nos alejamos de sectores que no ven la realidad que nosotros vemos.

Los gestores caminamos en la 'niebla' y rara vez vemos la luz. Lo normal es vivir en la zozofra pero dentro de ella, a base de perder dinero, se que hay sectores que lo pasarán mal por la transparencia de precios, la competencia, la globalización... La fuerza de fijar precios no es la que tenían hace una década. Ahora cotizan a PER cinco, el año que viene a PER cuatro... el PER no lo es todo, hay que ver lo que es el negocio que tiene, a dónde vas...

Somos malos vendiendo. Así como comprando tenemos más acierto, vendiendo no acertamos siempre. Coger el pico es difícil y con esta filosofía de largo plazo pues estás en compañías mucho tiempo y no lo coges... tardas en ver el cambio y también nos pasa ya que sino no batiríamos los índices en dos o tres puntos sino en mucho más.

Con la subida de arranque de año muchos gestores destacan que cuesta encontrar compañías buenas y baratas. ¿Qué opina al respecto?

La liquidez nosotros la tenemos solo en escenarios que hay que estar claramente fuera y es súper difícil de ver. Somos accionistas de compañías que son estupendas ya que sino no estaríamos y queremos una cartera que no correlacione demasiado ya que la construyes poco a poco y en ninguna compañía tenemos más del 5% porque nos podemos equivocar y, por eso, no llegamos a grandes extremos. Nuestras convicciones son grandes pero nuestro dinero es miedoso y creemos que nos equivocamos así que no llegamos a ese extremo. En bonos si invertimos más del 5% ya que la certidumbre del bono es mucho mayor al de la acción porque la certidumbre de que me devuelvan el dinero o su solvencia es más fiable que cómo evolucionará en bolsa o si le va a surgir un competidor.

El bono se que me lo pagarán. Por ejemplo, El Corte Inglés, que compramos su deuda pero ya hemos vendido. Su deuda ha pagado poco pero ha pagado pero es que su patrimonio inmobiliario es brutal. La compañía no gana mucho dinero, si cotizara en bolsa su ROE, retorno sobre el capital, no sería de dos dígitos, es una compañía en reestructuración pero solvente, con capacidad para ampliar capital... tiene muchas palancas para reforzar su solvencia y para salir a bolsa. Por tanto, le prestaría dinero pero no sería accionista en ningún caso si cotizara.

LA FRASE "Los gestores no debemos ser prisioneros de nuestros discursos" En referencia a los cambios de escenario

Si vemos sitios donde invertir pero claro, que voy a hacer, esperar a que el mercado caiga... ¿Cuánto? ¿Más que en diciembre? ¿No cayó bastante ese mes? Más, pues entonces esperas a que si no compraste en diciembre esperarás a que caiga un 10% o un 20% por debajo de diciembre... lo que pasa que hay gestores que son tan grandes que ahora lo que dicen es 'virgencita, virgencita, que me quede como estoy' tengo un 60% en liquidez que así protejo el capital y cobro una comisión de gestión por un dinero que no gestionas, repito, de gestionar que no gestionas y es mucho más cómodo pero para mi es un engaño pensar que van a ser tan listos que van a comprar en el mínimo. Warren Buffett tiene liquidez pero porque está buscando la compañía que necesite unos volúmenes tremendos... ese no es nuestro caso ya que gestionamos 180 millones de euros y Buffett tampoco lo tendría...

Fueron una de las primeras gestoras españolas en invertir en gigantes tecnológicos como Amazon, Microsoft, Google, Facebook... ¿Es fácil entender estos negocios?

No, ya te digo que nos ha llevado dos años de discusión interna. Sobre todo la inversión en Amazon. Todo contribuye, por un lado el dedicarle tiempo, que el enfoque desde el punto de vista de análisis cuantitativo era el erróneo porque depende de que análisis hagas pues siempre estás comprando la compañía cara. Si haces una foto de hoy de la compañía y lo mides en ratios, que es como hacemos el análisis normalmente. Si valoramos la compañía por descuento de flujos, como hemos hecho en esta ocasión, ves que a futuro compras en niveles muy atractivos. Filosóficamente es una compañía que nos encanta... foco en el cliente, foco en la eficiencia, foco en la innovación... y es el líder del negocio en la nube.

Nosotros veníamos de invertir en el mundo de la publicidad. En WPP y Publicis. Nos ha costado mucho ver que el oligopolio de ambas comenzaba a tener problemas ya que durante años nos han funcionado maravillosamente bien. Hacer ese giro nos cuesta horrores como dijimos en la carta de enero. No es fácil cuando te ha funcionado una inversión cambiar el paso pero lo que no podemos o no debemos ser es 'prisionero de nuestros discursos' como gestores. Porque ahora como se publicita tanto todo y hemos defendido tan ardientemente algo, pues como vamos a decir que nos hemos equivocado. La carta de diciembre nuestra es un 'mea culpa', el año pasado lo hicimos tremendamente mal contra el índice y si no batimos al índice desmonto la gestora y me compro un ETF. Para que voy a trabajar si obtengo peores resultados...

Los fondos de inversión continúan con reembolsos durante este año. ¿Hay miedo por parte de los inversores?

Nosotros el año pasado hemos crecido en patrimonio pese a caer. No somos un referente, ya que somos pequeños, pero hacer crecer un negocio pequeño es más sencillo. Tenemos el problema del ISIN español ya que es muy difícil distribuir, ya que a nivel internacional es imposible y nacionalmente tenemos cerradas las grandes redes de distribución de este país. Si un inversor quiere comprar nuestro fondo en su banco no puede y los bancos tienen el 80% de la cuota de distribución por ser el ISIN español ya que si es luxemburgués probablemente podríamos.

Una compañía de seguros me dijo que en diciembre la gente perdía tanto dinero que los comerciales se pusieron a vender PIAS... pues eso, reembolsos de fondos de inversión que se han ido a seguros... No se venden bien los productos... Luego el cliente cuando invierte se cree siempre que va a aguantar mucho más de lo que su capacidad le permite.

Yo creo que ha habido reembolsos porque la gente recupera su dinero, ha sufrido en la bajada y al recuperar vende. La gente aguanta las caídas y las pérdidas y no deja correr los beneficios ya que lo ha pasado mal. El IPC es bajo pero el IPC te come... una termita que te va comiendo y ha sido de un 29% en diez años si nos creemos verdaderamente el IPC, que en verdad creo que es mayor porque, por ejemplo, ha subido el precio del alquiler, me cobran por aparcar el coche... Hay que poner a trabajar el dinero.

Numerosos gestores alertan de que hay demasiados bonos BBB- que en una situación más complicada podrían sufrir en exceso. ¿Cómo ven este escenario?

Esos son escenarios genéricos cuasi macro de decir que la renta fija está cara y no hay valor, lo vengo oyendo desde el año 2010. Hay que estar en flotantes era otra música que se ha dejado de oír... Las agencias de rating, de las que somos accionistas (Moody´s) son un monopolio y por esos nos gustan. La crisis de 2008 vino por las agencias de rating y no se ha cerrado ninguna y las multas han sido para los bancos, pero las que daban la triple A eran ellas a razón de 100.000 dólares de un CDO en 2004,2005... ahora me viene un hombre que los triple B están caros.. ¿Cuál? Pemex que te paga el 5,5% en euros... caro estará España con el cinco años en rentabilidad negativa, con una pirámide poblacional invertida, con un Gobierno que no sabemos lo que va a gobernar y que no sabe ni decirme que pensión tendré cuando me jubile yo que llevo cotizando casi 30 años... Yo confío más en Pemex que me da ese cinco y pico...

A veces hay empresas que no tienen ni rating y son estupendas, como Acciona por ejemplo, que tenemos bonos. Una utilitie, con energías renovables y si pidiera rating probablemente sería 'investment grade' con bonos al cuatro y pico... Es que te puedo poner muchos ejemplos de bonos y yo les recorrido ya que sino tendría liquidez.

Somos muy malos vendiendo. Tuvimos CoCos de Banco Popular y pagaba un 11,5%. Tuvimos cuatro años ese bono, que llegó a valer 115 y como fuimos muy 'malos' lo vendimos dos meses antes a 99, es decir, perdimos un punto. Cobramos el 11,5% durante cuatro años, que es un 40 y tanto por ciento porque había un señor que presidía el banco que puso un luminoso que dijo 'morimos'... Vendimos y a los dos meses estaban 'muertos'.

Ahora los reguladores nos dicen cuantos CoCos tienes. Nos limitan los 'cocos' que podemos comprar pero no nos limitan las acciones que tienen más riesgo... ni me preguntas. Llegamos a sitios absurdos. Cuando haces categorías tan generales pues llegas a la equivocación...

En renta fija han aumentado en bonos gubernamentales y con grado de inversión. ¿Están ahí las oportunidades de este mercado?

A nosotros nos gusta muy poco prestar a lo público... los Gobiernos no se destacan por hacer una asignación de recursos super eficiente pero las diferencias son tan grandes... invertimos en su día en Portugal y compramos al 4% y desinvertimos al 2%... Si hubiéramos aguantado daríamos rentabilidades de dos dígitos en renta fija pero, a veces las cosas, son tan irracionales. Ves otros que hacen los deberes, que han pasado las de Caín, van a tener cambios de Gobierno y estoy 'corto' en Alemania me puedo permitir el lujo de, en porcentajes pequeños, comprar algún Gobierno como Rumanía o Grecia que me paga rentabilidades cercanas al 3%, que no es que esté enamorado de esos países pero Rumanía tiene un 30% de deuda sobre el PIB, con mucha gente trabajando fuera y llevando divisas al país, lo que es sano para la economía.