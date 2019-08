Los gestores viran (poco a poco) a las 'tech' chinas tras el rally de las FAANG

Los gestores de fondos de inversión españoles comienzan a mirar, poco a poco, hacia compañías chinas. Muchos gestores 'value' afirmaban que no invertían en empresas tecnológicas de Wall Street porque desconocían su negocio o no lo entendían pero los conocimientos, con el paso del tiempo, comienzan a ser más profundos y están tomando posiciones, como por ejemplo la gestora Buy & Hold, una de las primeras de la industria en invertir en el sector.

Rafael Valera, CEO y gestor de Inversiones de Buy & Hold destacaba, en una entrevista a La Información, que invertir en tecnológicas estadounidenses les llevó dos años de discusión interna en el seno de la gestora, sobre todo en el caso de Amazon, y lo argumentaba en que "depende de que análisis hagas siempre estás comprando la compañía cara".

El comportamiento en bolsa de las Facebook, Amazon, Apple, Netflix y Google (FAANG) ha sido imparable en los últimos años. Este escenario ha provocado que los gestores de fondos pongan, poco a poco, su mirada en sus homólogas chinas. Compañías como el buscador Baidu, el portal de comercio electrónico Alibaba o Tencent comienzan a despegar y se erigen como una buena alternativa de inversión debido al rally que han vivido las grandes firmas estadounidenses. Tanto Baidu como Alibaba y Tencent se engloban dentro de las siglas BAT.

La que mayor interés suscita es Alibaba, la segunda mayor OPV de la historia tras Softbank. El gigante fundado por Jack Ma está presente en la cartera de 24 fondos de inversión españoles, cuatro más que en el trimestre anterior. Por ejemplo, uno de los que ha irrumpido con la compra de títulos es el Caixabank Comunicación Mundial, con valores dentro del sector de tecnología de la información y comunicaciones con exposición al crecimiento global y que "esperamos se puedan beneficiar de los cambios estructurales en diferentes áreas y que están expuestas a las mega tendencias tecnológicas de la era de la movilidad y del big data y la digitalización".

Tencent ha suscitado el interés de dos fondos de inversión españoles más durante el segundo trimestre. Uno de ellos, Ibercaja Megatrends, ha irrumpido con un 1,4% del patrimonio y lo hace ya que invierte en valores "con sólidos fundamentales expuestos a megatendencias con una historia de crecimiento estructural detrás. Hablamos de tres grandes temáticas, demografía y envejecimiento poblacional, innovación tecnológica y crecimiento digital".

Baidu, el 'Google chino', es otra de las grandes bazas a la hora de invertir en compañías chinas. De hecho, invierten dos de las grandes gestoras 'value' independientes de nuestro país como son el Horos Value Internacional (3,41% del patrimonio) y el Metavalor Internacional (1,4%). Además, otros como el Annualcycles Strategias, que invierte siguiendo pautas estacionales, y el Ibercaja Global Brands han tomado posiciones en la acción durante el segundo trimestre.

Los gestores del Horos Value Internacional hacían especial hincapié a Baidu en su informe del segundo trimestre y restaban peso a las caídas sufridas. La china "sufre un doble impacto que ha deteriorado, notablemente, su rentabilidad. Por un lado, en el lado de los ingresos, sufre las consecuencias regulatorias en su gestión de publicidad relacionada con la salud (recordemos el escándalo de hace unos años sobre medicamentos fraudulentos, con consecuencias desastrosas en plataformas de Baidu), lo que ha hecho que pierda clientes por el camino y ralentice su crecimiento. Además, los cambios regulatorios en la industria de videojuegos y la ralentización económica han jugado su papel. Pensamos que son aspectos coyunturales que se normalizarán los próximos trimestres. Por otro lado, está potenciando una 'súper aplicación' para móviles que englobe todos sus servicios, a fin de poder competir con otros jugadores, en especial Tencent. Para generar tráfico directo a esta aplicación, Baidu necesita hacer importantes inversiones que no podrá monetizar hasta pasado un tiempo".

Con este escenario, no parece raro que Baidu sea la que más castigo ha sufrido dentro de las BAT en los últimos doce meses. El motor de búsqueda en idioma chino se desploma más de un 50% en los últimos doce meses mientras que Alibaba cede en torno a un 10%. La única que aguanta en positivo es Tencent, que se anota una subida del 5% en un año.

Este atractivo de los fondos por empresas asiáticas podría continuar. ¿El motivo? Cada vez desembarcan más compañías de la región en Wall Street. De hecho, esta semana lo hacía la nipona Kura Sushi, cadena de restauración japonesa que ofrece sushi y que debutaba con buen pie en el parqué estadounidense el pasado jueves. Además, otras como Lucking Coffee (el Starbucks chino) o Xiaomi han desembarcado durante este año.