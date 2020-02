Goldman cree que el 'shock' del virus es un comienzo: "Hay riesgo de más caídas"

Cautos, prudentes y con las previsiones -rebajadas- todavía en el aire. Goldman Sachs, el banco más influyente de Wall Street, todavía no tiene del todo claro el escenario que se abre ante el coronavirus para la economía, aunque sí constata que las turbulencias no acaban más que comenzar. “Hay una considerable incertidumbre. Incluso después de tres meses del inicio de esta epidemia en China, los detalles sobre la tasa de mortalidad, propagación, el período de incubación y las formas de transmisión no están claras”, explicó el banco este lunes en una presentación con clientes a la que tuvo acceso ‘La Información’.

“Según nuestro análisis de cinco pandemias anteriores, los bonos del Tesoro [de EEUU] tienden a superar al S&P 500 inmediatamente después del inicio del brote. Las acciones estadounidenses recuperaron su posición anterior y tienden a superar los bonos en los 3 a 6 meses siguientes. Continuamos recomendando que los clientes permanezcan invertidos. Pero, mientras tanto, creemos que existe el riesgo de mayores caídas para los mercados de valores”, explican. La foto de las últimas jornada comienza a dibujar una corrección de gran envergadura. Al cierre del lunes, el Dow Jones bajó un 3,56%, mientras que el S&P 500 y el Nasdaq 100 se dejaron un 3,35% y 3,89% en la peor sesión en Wall Street desde febrero de 2018.

El comité de crisis de Goldman

Como hace algunas semanas, Goldman volvió a reunir a su particular gabinete de crisis sobre el coronavirus para eliminar cualquier atisbo de optimismo de su anterior presentación. Jan Hatzius, economista jefe del banco, y David Kostin, estratega jefe renta variable de EEUU, estuvieron acompañados por dos asesores de postín para respaldar la visión sobre la materia. En el área médica, Barry R. Bloom, profesor de Salud Pública de la Universidad de Harvard y reputado experto en enfermedades infecciosas. En el plano geoestratégico, Luciana Borio, del fondo IN-Q-Tel vinculado a la CIA, aportó su experiencia como asesora de la Casa Blanca en la respuesta contra el Ébola en África.

Hatzius calificó como “sin precedentes” el golpe que ha sufrido la economía china en este primer trimestre y advirtió que “los riesgos están claramente sesgados a la baja” hasta que se contenga el brote. “Las bajadas de producción fuera de China por interrupciones en la cadena de suministro han sido insignificantes hasta el momento. La mayoría de los sectores tienen suficiente inventario para continuar la producción normal hasta al menos el segundo trimestre”, señaló el economista.

Mira también Lo que el ojo no ve detrás de la crisis económica del coronavirus

El banco de inversión ha revisado a la baja sus previsiones de crecimiento para EEUU en el primer trimestre desde el 2,14% al 1,2%, al tiempo que señala como China sufrirá una contracción entre enero y marzo que puede alcanzar el -6% para recuperarse después. “El impacto del crecimiento dependerá de la gravedad del brote del virus. Si las nuevas infecciones se desaceleran bruscamente al final del primer trimestre y los trabajadores chinos regresan a las fábricas como está alentando el Gobierno central, es probable que el crecimiento del PIB de China se encuentre entre un escenario benigno y severo”, apuntó Hatzius.

Goldman prevé un impacto del 0,4% al 1% para la economía china este año, entre 48.000 y 120.000 millones de dólares. También considera que la crisis restará una décima al crecimiento de EEUU en todo 2020 y augura que el crecimiento global se verá mermando entre el 0,15% y 0,4%. Ahora bien, se trata de una estimación a fecha actual aunque todo depende cómo evolucione el virus y, sobre todo, que se contenga en este trimestre. Si continúa a partir de abril, todo puede ir a peor.

Mira también Test de estrés a la dependencia de China, la gran fábrica del mundo

Clave: la contención

En este sentido, el banco advierte que si las infecciones continúan creciendo en el segundo trimestre -a partir de abril- y los trabajadores chinos regresan a sus puestos a un ritmo más lento, “la recuperación empezará más tarde, más cadenas de suministro se verán interrumpidas y el impacto en el crecimiento global será mayor”. Goldman considera que ante este escenario, los gobiernos facilitarán políticas expansivas para contrarrestar el impacto de la epidemia.

La derrota final del coronavirus no parece una noticia que se vaya a producir en el corto plazo. “Hay que tener en cuenta que la gripe regresa todos los años. Es muy posible que veamos nuevas cifras de infecciones más allá del primer trimestre e, incluso, el año que viene”, advirtió Bloom en referencia a que se convierta en endémico (habitual y repetitivo). La tasa de mortalidad general estimada de casos del actual SARS-CoV-2 (Covid 19) ha fluctuado entre un mínimo de 1,91% al 3,13%, actualmente, con una cifra de muertes totales más alta que las de SARS y MERS. En cambio, la A H1N1 causó 12.469 muertes en los EEUU y una cifra estimada de entre 151.000 a 575.000 a nivel mundial.