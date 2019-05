Nuevo golpe judicial y bursátil a Bayer: multa de 1.820 millones por su herbicida

Los problemas para Bayer no cesan y ha asistido a un nuevo varapalo judicial, el tercero que sufre la compañía tras adquirir Monsanto en 2018. El jurado de California ha declarado culpable a la empresa alemana de no advertir de los peligros de su herbicida Roundup y le obligan a pagar más de 2.050 millones de dólares (alrededor de 1.820 millones de euros), aunque todavía cabe apelación por parte de la compañía.

Esta derrota judicial de Bayer se produce tras denunciar una pareja que supuestamente habría contraído cáncer por utilizar el herbicida de la marca Monsanto, producto que habría sido empleado durante alrededor de 35 años para trabajar las tierras que tenían en San Francisco.

Esta sentencia ha provocado que Bayer se desplome alrededor de un 3% en la bolsa alemana, hasta los 54,8 euros por título, su nivel más bajo desde mediados de 2012. De hecho, la acción acumula un verdadero viacrucis bursátil tras adquirir Monsanto a mediados de 2016 y desde comienzos de 2018 se desploma más de un 50% en bolsa.

Bayer deberá hacer frente a más de 13.000 demandas y la incertidumbre impera ya que no hay unanimidad acerca de si el glifosato, componente que tiene el herbicida Roundup cause cáncer. De hecho, la Organización Mundial de la Salud (OMS) destacaba que "probablemente" sí mientras que reguladores tanto de Europa como de Estados Unidos no han evidenciado dicha causalidad.

Bayer ha logrado una inyección de fondos con los que podría asumir parte del pago de la condena. La empresa alemana ha comunicado que ha vendido su firma Coppertone, la primera marca de cuidado solar lanzada en EEUU, a Beiersdorf por 550 millones de dólares. Dicho negocio generaba unas ventas de 213 millones de dólares el curso pasado y con dicha adquisición el propietario de marcas como Nivea o Eucerin gana presencia en América del Norte.