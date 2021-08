Un fondo gibraltareño bajista reaparece en Dia antes de su avalancha de acciones

Uno de los 'hedge funds' que apostó en 2019 por la caída de la cotización de Dia tras su ampliación de capital se prepara para repetir la jugada en 2021. Guevoura Capital, una firma con sede en Gibraltar, acaba de construir una posición corta que supera el 0,5% del capital de la cadena de supermercados. Solo están bajo su control 33 millones de acciones, valoradas en menos de un millón de euros, pero ha llamado la atención en el entorno de Dia.

Es el primer fondo que se atreve a ponerse corto en la compañía controlada por Mijaíl Fridman por primera vez en más de cinco meses. Además, Guevoura es una marca de infausto recuerdo para los accionistas de Dia ya que sus cortos a finales de 2019, previos a la ampliación de capital que realizó entonces el grupo, se anticiparon al 'crash' de la cotización. Como entonces, la tesis parece sencilla. El ‘hedge fund’ apuesta por un fuerte correctivo de precios una vez que la avalancha de acciones, prevista para el jueves 12 de agosto, llegue a la bolsa española.

Dia emitirá 51.400 millones de títulos, a 0,02 euros cada uno, que podrán ser negociados en bolsa a partir del 12 de agosto, según el calendario enviado a la CNMV. De este modo, el grupo de distribución multiplicará por más de 8 veces su número de acciones en circulación: de 6.677 a 58.000 millones. En 2019, cuando Letterone canjeó por acciones otra partida millonaria de deuda y préstamos, la cifra se multiplicó por 11 y se elevó de 622 a 6.677 millones de títulos. El fondo gibraltareño y otras firmas como Sand Grove, Kite Lake o Whitebox hicieron jugosas plusvalías con aquella apuesta bajista.

Pese a su escaso tamaño, Guevoura busca repetir el éxito de diciembre de 2019 aunque a un precio mucho más bajo que entonces. La ampliación de capital entonces se realizó a 0,1 euros por título mientras que ahora se ejecuta a 0,02 euros. La mayor parte del desplome ya se ha registrado en la cotización. Los derechos dejaron de cotizar a 0,0001 la semana pasada, mientras que las acciones cerraron este lunes en 0,026 euros.

Sin embargo, el ‘hedge fund’ solo se ha visto obligado a declarar su presencia cuando ha superado el umbral del 0,5% del capital y, hasta ese momento, ha podido permanecer en la sombra con un porcentaje menor. Desde 2019, la decisión de la CNMV de Sebastián Albella y su sucesor Rodrigo Buenaventura de eliminar la publicación de las posiciones cortas agregadas por empresa facilita, además, esas operativas bajo el radar y que no haya constancia oficial de inversores bajistas en la mayoría de cotizadas.

Tras la pista de Fridman

La operación de ampliación de capital de Dia consta de dos tramos: uno en especie de 769,2 millones de euros reservado para la deuda de la compañía con Letterone (Fridman) y otro, dinerario, de 258,6 millones para los minoritarios. El fondo de los rusos anunció hace dos semanas que hará uso de su derecho a participar en el segundo tramo si no se suscribe del todo y, por tanto, podrá elevar su participación actual en Dia del 74,8%. Este miércoles 4 de agosto se producirá, de forma simultánea, el periodo de asignación adicional de la ampliación, la asignación discrecional (si procede porque nadie acude o no se suscribe de forma completa). De no completarse, Letterone señaló que acudiría con un máximo de 193 millones de euros.