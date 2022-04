Guindos apoya finalizar las compras en julio y allana el camino para subir tipos

Luis de Guindos, vicepresidente del Banco Central Europeo (BCE), defiende finalizar el programa de compra de bonos en el mes de julio y no descarta subir ese mismo mes los tipos de interés. "Desde la perspectiva de hoy, julio es posible y septiembre, o más tarde, también es posible", afirmó en una entrevista en Bloomberg este jueves.

El BCE reiteró la semana pasada que cesaría la compra de bonos en el tercer trimestre del año y aumentaría las tasas "algún tiempo después", poniendo fin a la política monetaria ultra laxa de los últimos años para hacer frente a una inflación alta. Ante este plan, De Guindos se posiciona a favor de un final temprano, que también defiende, por ejemplo, el presidente del Bundesbank, Joachim Nagel. "Mi opinión es que el programa debería terminar en julio y para la primera subida de tipos tendremos que ver nuestras proyecciones, los diferentes escenarios y, solo entonces, decidir", señaló De Guindos.

Sobre esta cuestión, el vicepresidente del BCE ha indicado que la institución tiene claro que acabará con el programa APP en el tercer trimestre de este año. "Que suceda al principio o al final es esencialmente un ajuste fino de la política monetaria y, en mi opinión, no es un factor tan determinante per se", ha añadido. De este modo, si bien ha admitido que "teóricamente todo es posible", ha recordado que el BCE ha desvinculado claramente el final del programa de compras de la primera subida de tipos, por lo que no es necesario que el aumento de tipos se produzca automáticamente una vez que finalice, y la decisión dependerá de los datos.

A este respecto, ha explicado que cuanto más tiempo se mantenga alta la inflación, mayor será la posibilidad de tener cláusulas de indexación salarial en los procesos de negociación colectiva, por lo que ha advertido de que si se observase un desanclaje de las expectativas de inflación y efectos de segunda ronda, este sería un elemento clave para el futuro de la política monetaria.

"Creemos que nos estamos acercando al pico", ha aventurado De Guindos al ser cuestionado sobre la evolución de la inflación, expresando su confianza en que comenzará a descender en la segunda mitad del año. "Pero aun así, estará por encima del 4% en el último trimestre", ha advertido.

Asimismo, el economista español ha subrayado que una recesión técnica actualmente no forma parte de las proyecciones del BCE, que se actualizarán en junio, aunque ha reconocido que se ha registrado un claro deterioro del entorno económico como consecuencia de la guerra en Ucrania. "La tasa de crecimiento de la economía europea será muy baja en la primera mitad del año. Pero no creo que vaya a entrar en territorio negativo en esta primera mitad", ha afirmado.