El gurú Ajram disolvió su negocio de ropa tras acumular pérdidas de medio millón 

Josef Ajram, el famoso trader y autor de numerosos libros sobre inversión y superación personal, ha publicado las cuentas de su empresa de venta de ropa deportiva, Where is The Limit SL, correspondientes al ejercicio 2017. La presentación de sus resultados se ha producido meses después de que decidiera cerrar la compañía por las fuertes pérdidas, tal y como han ratificado las cifras año tras año.

Josef Ajram, en su página web personal, destaca que gracias a su abuelo paterno se inició en la bicicleta y señala que "me gustan pocas cosas pero con intensidad; entre ellas, la Bolsa, los deportes y los viajes". El famoso trader escribía 'No sé dónde está el límite, pero sí sé dónde no está', en el que resaltaba sus logros deportivos, entre los que se incluyen finalizar varios ironmans o la Titan Desert, competición de ciclismo por montaña.

Josef Ajram, a nivel empresarial, había logrado reducir las pérdidas de su compañía pero todavía no lograba beneficios. En 2017 perdía 100.722,54 euros, casi la mitad que las del ejercicio precedente, que ascendían hasta los 184.158,6 euros. Pero, ¿cuál ha sido el verdadero motivo de la liquidación? Sus fondos propios. La cuantía caía desde los 68.520,59 euros hasta los -32.201,95 euros, es decir, entraban en terreno negativo.

Los fondos propios negativos son el principal indicio de quiebra de la sociedad al no contar con medios para financiarse y hacer frente a las deudas que tenía, algo que han vivido numerosas empresas en España. Las deudas ascendían a 72.914,77 euros y vencían, la mayoría, el curso pasado: 43.150,44 euros, es decir, seis de cada diez euros que debía a sus acreedores.

Las pérdidas de su último ejercicio presentado, que ascendían a más de 100.000 euros, se suman a las que había obtenido en cursos anteriores. De hecho, la tienda de ropa deportiva de Josef Ajram acumulaba, desde su nacimiento, pérdidas por importe de casi medio millón de euros: 465.883,35 euros.

Josef Ajram, con el fin de que la compañía de ropa carburara, ha ido inyectando fondos a través de diversas ampliaciones de capital. De hecho, la última cuantía fue de 142.290 euros el 28 de abril de 2017, con lo que el capital resultante suscrito ascendía a 215.630 euros desde que la constituyera a mediados de 2010.

La empresa no marchaba como inicialmente estaba previsto por Josef Ajram y, durante el curso pasado, no fue la única decisión drástica que tuvo que llevar a cabo el gurú del trading. A la medida de cerrar su empresa se sumaba el abandono de su sicav, Ajram Capital, que se desplomaba más de un 20% desde su nacimiento y vivía un gran éxodo de accionistas de la sociedad como consecuencia de las fuertes caídas.

La mala evolución de la sicav Ajram Capital viene motivada por las erróneas decisiones dentro de su filosofía de inversión, que apostaba por valores de mediana y pequeña capitalización, y que se comía el desplome de Abengoa, Dia o Duro Felguera. De hecho, la sociedad de inversión de capital variable ha dado un giro de 180 grados a su estrategia al reorientar su filosofía de inversión y la gestora ha decidido rebautizarla como Vilana Capital Sicav.