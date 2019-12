Hernani (BME): los dividendos españoles son un referente con los tipos negativos

"De la opa no voy a hablar porque no toca". Con esta frase ha arrancado el discurso del consejero Delegado de Bolsas y Mercados Españoles (BME), Javier Hernani, cortando de raíz cualquier intentona de la prensa de preguntarle por la operación de la que todos hablan -la oferta del gestor de los mercados suizos, SIX Group, y los contactos de Euronext con la española- durante la celebración de la tradicional copa de Navidad en el parqué de la Plaza de la Lealtad, en Madrid. El CEO de BME ha aprovechado su intervención, a modo de balance del año en los mercados españoles, para poner en valor el esfuerzo que hacen las cotizadas de nuestro país por retribuir a sus accionistas en un momento como el actual de tipos de interés en negativo.

"No es tan habitual" ver 'payouts' (el porcentaje de los beneficios que la empresa destina al pago de dividendo) "tan generosos" en una situación de tasas en negativo como la actual, en la que, como ha recordado Hernani, la deuda tanto a plazos cortos como a largos está cobrando al inversor u ofreciendo rentabilidades muy bajas. Ha incidido, así, en que en esta coyuntura la renta variable es un "refugio" para el inversor, pese a que conlleve su riesgo en términos de precio.

Como balance de 2019, Hernani ha destacado el trabajo continuado en la innovación tecnológica y en el desarrollo de todos los sistemas informáticos que soportan los mercados de valores, como la creación de laboratorios de investigación en DLT o big data, con el objetivo de que BME esté a la "vanguardia" en infraestructuras.

Mira también Hernani (BME) pide a las cotizadas que anuncien sus dividendos con antelación

"En pocos días comenzaremos un nuevo año. Las estadísticas que se manejan invitan a la cautela desde el punto de vista de las economías; el crecimiento parece que se ralentizará tanto en Europa como en Estados Unidos", ha señalado.

Con todo, ha asegurado que la Bolsa española "mantiene un alto optimismo", debido a que algunos mercados europeos o americanos ya han revalidado máximos históricos y al Ibex 35, que sube en torno a un 13% en lo que va de año, "aún le queda recorrido".

Así, ha subrayado que durante el ejercicio se ha producido una recuperación de las cotizaciones, superando incertidumbres, al tiempo que ha remarcado el buen comportamiento de los valores más pequeños. Según los datos, el Ibex MAB15 (que mide la evolución de las 15 compañías con mayor volumen de contratación del MAB) se sitúa entre los índices bursátiles de mayor revalorización anual en el mundo, con un 70%.

Los volúmenes negociados en los mercados bursátiles de todo el mundo han sufrido descensos generalizados con una volatilidad que permanece históricamente baja. "La Bolsa española sigue siendo el polo principal de negociación y liquidez de sus valores cotizados, con cerca de un 70% del volumen. Proporcionamos precios y horquillas más eficientes", ha precisado.

El consejero delegado de BME ha destacado también el afianzamiento de los mercados de valores como alternativa a la financiación, acercándose España al modelo anglosajón. En este sentido, la financiación vía mercado se acerca ya al 50%, dando lugar a una economía "más saneada y sólida" al depender menos del crédito bancario.

Respecto a los flujos de inversión, España ocupa la decimotercera posición del mundo y segunda de la Unión Europea. Hasta noviembre se situaron en 15.300 millones de euros, a pesar la "escasez" de salidas a Bolsa.