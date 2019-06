"Hay una huida hacia empresas grandes, que penaliza al resto y a las cíclicas"

Las gestoras 'value' no atraviesan por un buen momento en este primer semestre del año. Los fondos de inversión que replican índices se imponen a la mayoría de gestores, que no aprovechan del todo el fuerte rebote de la bolsa española en este arranque de año. Incluso los hay, pocos, que sufren caídas en este 2019.

No obstante, y tal como defienden las gestoras 'valor', la perspectiva debe hacerse con un horizonte temporal mucho más amplio, de cinco años. Javier Ruiz, director de Inversiones de Horos, ha sido uno de los más rentables en su anterior etapa ya que en el año 2012 se convertía en director de Inversiones hasta mayo de 2018, cuando abandonaba la firma. De hecho, el Metavalor era el fondo más rentable a cinco años y ahora buscará repetir ese éxito a largo plazo junto a antiguos gestores de la firma como Alejandro Martín y Miguel Rodríguez. La Información ha podido entrevistar a Javier Ruiz para que nos diera su visión de la industria, la gestora y la nueva normativa.

P. Tras las fuertes subidas del primer trimestre, las bolsas parecen que se han calmado y aparecen los brotes de incertidumbre con la 'guerra comercial'. ¿Es buen momento para estar invertido o es mejor reducir algo la exposición?

R. En Horos no invertimos pensando en si los mercados van a subir o bajar. No creemos que sea una forma acertada de afrontar la inversión porque, sencillamente, es imposible de predecir. Lo que sí podemos hacer es calcular el valor de cada compañía, siempre de manera conservadora, y decidir si el precio actual es suficientemente atractivo para invertir. Después de las grandes caídas de estos meses, estamos convencidos de que nuestras carteras tienen un enorme potencial de revalorización de aquí a varios años vista.

Con las subidas del primer trimestre... ¿hay oportunidades de inversión interesantes o cuesta encontrar buenas compañías a un precio interesante?

Bueno, las correcciones de este segundo trimestre han situado a muchas compañías, especialmente las que cuentan con negocio cíclico, en mínimos, con lo que hemos aprovechado para incrementar posición en las empresas que pensamos están siendo excesivamente penalizadas. Compañías como Meliá o Ercros, en España, serían ejemplo de ello.

El fondo ibérico solo ha hecho una salida (Grenergy) y han entrado en Alantra Partners y Global Dominion. ¿Es por la dificultad para encontrar empresas o porque estáis contentos con la actual composición de la cartera?

Se trata más bien de lo segundo. La cartera ibérica cuenta con uno de los mayores potenciales que hemos conseguido en años, con lo que necesitamos de ideas con un potencial muy atractivo para que puedan hacerse sitio en Horos Value Iberia. Alantra y Dominion son compañías en las que hemos sido inversores anteriormente, con unos equipos directivos que admiramos y cuya valoración vuelve a ser suficientemente atractiva para invertir en ellas.

Horos se caracteriza por invertir en compañías en las que las familias tienen una importante presencia en el accionariado... ¿Por qué esta estrategia?

No es una estrategia buscada, sino consecuencia de uno de nuestros principios de inversión: ir de la mano de equipos directivos que generen valor (o, al menos, no destruyan) para sus accionistas. Habitualmente las empresas familiares cumplen este requisito, al contar con una alineación importante con sus accionistas. A fin de cuentas, si la acción tiene un mal comportamiento en el largo plazo, ellos también sufren las consecuencias, con los que son los más interesados en realizar una buena gestión del capital e, insisto, siempre con una visión de negocio con un horizonte temporal muy lejano.

Por otro lado, también invierten en compañías 'olvidadas' por la comunidad inversora. ¿Qué les parecen proyectos como Lighthouse de dar cobertura de análisis a este tipo de empresas?

Como accionistas de estas compañías nos parece un proyecto muy interesante, ya que contribuye a que la comunidad inversora pueda comprender mejor a este tipo de empresas que, a día de hoy, carecen de ninguna cobertura e interés por parte del mercado.

El fondo Horos Value Iberia invierte también en el Horos Value Internacional. ¿Cuál es el motivo de esta estrategia?

Es algo que hemos hecho también en nuestra anterior etapa profesional. Pensamos que contribuye a incrementar el potencial y la calidad de la cartera ibérica, con lo que el partícipe (entre los que estamos nosotros) sale beneficiado. Obviamente, no se cobra comisión de gestión por esta inversión.

El fondo Horos Value Iberia logra una mejor evolución que el Horos Value Internacional, al igual que le sucede a muchas gestoras españolas. ¿Es más difícil analizar o entender el negocio de las empresas extranjeras?

En realidad, si quitamos el año 2013, en nuestro caso las dos estrategias han ido muy parejas y pensamos que responde más a la excelente evolución de determinadas compañías españolas en el periodo. A largo plazo, el potencial de la cartera internacional (y su menor riesgo) se debería ir plasmando en forma de mayores rentabilidades.

Los fondos 'value' aparecen algo más rezagados en este primer trimestre y los 'growth' se imponen debido al boom o popularidad de las tecnológicas. ¿Cómo ve este nuevo escenario?

Tratamos de huir de este tipo de etiquetas. Para nosotros la inversión 'value' implica comprar algo por menos de lo que vale, independientemente del perfil de crecimiento de la compañía o de su valor de liquidación. En nuestra cartera internacional conviven compañías cuyo valor de liquidación vale cuatro veces más, con compañías de gran crecimiento, como Alphabet, cuya valoración actual, si no se hace el trabajo de calcular su verdadera capacidad de generación de caja, puede parecer exigente.

En todo caso, pensamos que se está produciendo una huida hacia las empresas grandes y con, teórica, mayor calidad, penalizando a las de menor tamaño, menor liquidez y mayor ciclicidad. De ahí que estemos aprovechando estos ríos más turbulentos para sacar la caña, aunque eso implique generar mayor volatilidad a nuestras carteras en el corto plazo.

Si miramos los fondos de bolsa española, los de gestión activa se están situando por detrás de fondos que replican los índices en este año. ¿Dónde radica el verdadero valor de un gestor?

En generar mayores rentabilidades en el largo plazo. A nuestro entender, la gestión activa debe valorarse a cinco o más años vista. En muchas ocasiones, todo el valor se genera en un único año, porque el mercado “caprichosamente” decide destapar todo el valor de la cartera en ese periodo de tiempo. En otras ocasiones, se va obteniendo mejor rentabilidad durante varios años consecutivos. En definitiva, se debe tener paciencia y entender qué se puede esperar de cada tipo de producto.

Horos es una gestora independiente sin ningún banco detrás. ¿Qué opina acerca de la distribución de la banca y los numerosos fondos de gestión pasiva que se disfrazan de activa?

Creo que el cliente tiene que hacer el trabajo de entender dónde está invirtiendo y juzgar si prefiere un tipo de gestión u otra. Con el tiempo, el cliente terminará valorando si la rentabilidad que obtiene es o no satisfactoria, independientemente de con quién contrate el producto.

La entrada de Mifid II, ¿la ve positiva o negativa? ¿Por qué?

En nuestro caso, encuentro dos aspectos positivos. Por un lado, ayuda a separar costes que históricamente habían asumido los fondos de inversión y que tendría más sentido que asumieran las gestoras, como el coste de análisis, con lo que el partícipe sale beneficiado. Por otro lado, puede desencadenar la desaparición de casas de análisis, contribuyendo a dejar sin cobertura a compañías de menor tamaño y generando mayores ineficiencias y oportunidades de inversión.