Hyrecar o cómo duplicar tu cotización en Wall Street con la fiebre por Lyft y Uber

La economía colaborativa vive su esplendor en los últimos años. Su boom ha provocado que compañías como Airbnb o BlaBlaCar sean conocidas por todo el mundo y que, muchas de ellas, ya facturen miles de euros o de dólares. Hyrecar, aunque es probable que no le suene el nombre, se ha convertido en una de las sensaciones de los corrillos de bolsa americanos cumpliendo la máxima de estar en el lugar adecuado y en el tiempo oportuno. La pequeña compañía es un ejemplo de todas las empresas del sector beneficiadas al calor de otras empresas que prestan servicios de transporte a particulares como son Uber y Lyft.

El nacimiento de la compañía Hyrecar no se explicaría sin dos gigantes como Uber y Lyft. ¿El motivo? Se trata de una empresa, disponible en distintas grandes ciudades de Estados Unidos (Los Ángeles, Chicago, Nueva York, Washington DC, Atlanta, Phoenix...), que permite a los usuarios que tengan un vehículo alquilarlo o compartirlo con ambas empresas y, por tanto, obtener unos ingresos gracias a dicho préstamo.

La vía de obtener una fuente de ingresos a través de Hyrecar ofrece dos posibilidades. La primera es poner nuestro vehículo a disposición de Lyft o Uber cuando no lo utilicemos, pudiendo obtener alrededor de unos 14.000 dólares al año, según la propia compañía, mientras que la segunda alternativa consiste en alquilar un coche en la plataforma tecnológica y conducir para alguna de las dos empresas, pudiendo ganar en torno a 1.000 dólares semanales, según destaca la propia compañía.

Este modelo parece tener éxito vista la evolución en bolsa de Hyrecar. La compañía, fundada en 2015, debutaba en Wall Street a mediados de 2018 y lo hacía con un precio de 5 dólares por título. Su comienzo bursátil no despertó gran interés hasta que este año ha terminado por 'explotar' bursátilmente y ha recuperado (de una tacada) su precio de salida al parqué ya que cerraba el curso pasado a 2,39 dólares y actualmente cotiza en los 4,94 dólares. Es decir, ha multiplicado por más de dos su precio en poco más de tres meses y medio y ya capitaliza 60 millones de dólares.

En esta gran evolución bursátil han jugado a favor sus buenos resultados. La compañía aumentaba los días de alquiler de toda su flota de vehículos en los 50 estados de EEUU en los que opera hasta una cifra agregada de 393.000 días, es decir, más del doble que los del curso pasado, cuando se situaron en los 178.000 días. De hecho, se mostraban optimistas al destacar que en este arranque de año operan a un ritmo que sobrepasaría los 550.000 días. Todo ello ha provocado que sus ingresos se disparen desde los 3,2 hasta los 9,8 millones de dólares mientras que también se han multiplicado sus pérdidas: de 4,3 a 11,2 millones de dólares.

Joe Furnari, CEO de Hyrecar, señalaba tras la presentación de resultados que "nuestros ingresos récord en 2018 fueron el resultado de adoptar una agresiva solución de viajes compartidos y esperamos crecer más rápido al sumar una nueva oferta de vehículos para satisfacer la demanda de los conductores". De hecho, ha destacado que "estamos llegando a un punto de inflexión clave en la historia de la empresa y de la industria de viajes compartidos en general, y espero crear valor a largo plazo para nuestros accionistas a medida que continuemos ejecutando nuestros planes de crecimiento".

Otras empresas uberizadas en bolsa

Hyrecar no es la única que le ha sacado partido al boom que han experimentado compañías como Uber o Lyft. Por ejemplo, Twilio es una plataforma de comunicaciones en la nube que proporciona la experiencia de comunicación adecuada para sus clientes que ha triplicado su precio en Wall Street durante los últimos doce meses mientras que i3 Verticals, que ofrece servicios de procesamiento de pagos electrónicos, se dispara en el parqué hasta casi multiplicar por dos su valor desde mediados de 2018.

Los dos grandes clientes de Hyrecar han 'copiado' su estrategia. Lyft debutaba recientemente y Uber podría hacerlo en el mes de mayo y ser la mayor OPV de los últimos años ya que podría valer unos 100.000 millones de dólares, salida que no se veía desde que debutara Alibaba en 2014. No obstante, la compañía fundada por Travis Kalanick espera no vivir la misma suerte en su salto al parqué ya que su 'rival', pese al buen estreno (subía un 8,74%), se ha desplomado cerca de un 20% en Wall Street desde finales de marzo.