IAG lanza un dividendo de 1.000 millones para sobrevolar su 'minicrisis' preBrexit

A mal tiempo, bueno es el dividendo... Eso han debido pensar en el consejo de administración de International Consolidated Airlines Group (IAG), el holding de aerolíneas dueño de Iberia, BA o Vueling. El órgano de gobierno "ha decidido en el día de hoy emitir una recomendación a sus accionistas" para que aprueben dos nuevos dividendos por valor conjunto de 1.027 millones de euros (0,515 euros por acción) que se unirán en la cuenta de 2018 al que ya pagó en diciembre (0,15 euros). En total, 1.315 millones de euros en tres pagas distintas.

Las acciones de IAG acumulan esta semana una caída del 6% en bolsa, aquejadas de una 'minicrisis' bursátil que tiene su epicentro en el Brexit. En primer lugar, la compañía pone sobre la mesa un dividendo complementario al ejercicio 2018 de 0,165 euros brutos, que representa un importe total de 327 millones de euros. Junto con el dividendo a cuenta pagado en diciembre de 2018 (0,15 euros), supone un dividendo para el conjunto del ejercicio de 0,31 euros por acción, que representa un dividendo ordinario total de 615 millones de euros.

Extraordinario del 8 de julio

Adicionalmente, el Consejo de Administración también ha decidido recomendar a sus accionistas un dividendo extraordinario de 0,35 euros por acción, que representa un importe total de aproximadamente 700 millones de euros, también con cargo a 2018. El nuevo pago está sujeto a la aprobación de la próxima Junta General Ordinaria de IAG, el dividendo complementario y el dividendo extraordinario se pagarían el 8 de julio de 2019 a los accionistas registrados el 5 de julio de 2019.

Dicho de otro modo: no podría volar como hasta ahora, de ahí que haya emprendido una carrera para solucionarlo. Entre las medidas que los directivos de IAG han puesto a funcionar se encuentra el blindaje antiaccionistas no europeos, que no podrán sobrepasar el 50% del capital. Se da la circunstancia que el mayor accionista de IAG es Qatar, el rico petroestado del Golfo Pérsico, a través de Qatar Airways.

Con estos tres dividendos, la compañía aérea pretende neutralizar los vientos en contra que se están levantando en Reino Unido a menos de cuatro semanas para la fecha oficial del Brexit. IAG, surgida de la fusión entre British Airways e Iberia, está teniendo dificultades para justificar su nacional española y su pasaporte europeo, debido a que la mayoría de sus accionistas son de fuera de la Unión Europea (UE) y su principal base de operaciones se encuentra en Londres, es decir, fuera del espacio aéreo comunitario en el futuro postBrexit.

Tres dividendos: rentabilidad bruta del 7,3%

La medida ha provocado la salida de grandes fondos del capital de IAG, como los de las gestoras españolas. También, desde ayer, las acciones del gigante de las aerolíneas han sido excluidas de los índices MSCI Spain, una de las referencias mundiales a la hora de confeccionar carteras de bolsa por parte de los gestores o los fondos pasivos que replican índices.

La salida de IAG, en vigor desde este viernes, ha generado preocupación entre los inversores y la puesta en marcha de dos nuevos dividendos está encaminada a retener y atraer inversores europeos. La remuneración total entre diciembre y julio a los accionistas de IAG se elevará, si aprueban los nuevos dividendos, a 0,515 euros por acción o 1.315 millones de euros en total. La rentabilidad bruta se sitúa en el 7,35% con la cotización actual, una de las más altas del Ibex 35.

El pago de dividendo -que supone destinar parte de los beneficios al accionista- se situará ligeramente por encima del 50% de 'pay out'. IAG cosechó en 2017, último ejercicio completo del que ha presentado cuentas, un beneficio de 2.021 millones de euros. El dividendo anual con la incorporación de las dos nuevas retribuciones anunciadas hoy por IAG duplicará los 0,25 euros que pagó en el 2017.