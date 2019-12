IAG (Iberia) pincha en bolsa por Boeing y la treta de Johnson para acelerar el Brexit

IAG (la matriz de Iberia y British Airways) vuelve a pagar en bolsa los platos rotos tras la nueva maniobra del primer ministro en funciones de Reino Unido, Boris Johnson, para evitar una nueva prórroga del Brexit y acelerar al máximo el proceso de salida de la Unión Europea. El conservador quiere aprovechar la mayoría absoluta que le han dado las urnas para forzar este mismo viernes la primera votación en el Parlamento de su acuerdo de salida con Bruselas.

Los títulos del grupo de aerolíneas que capitanea Willie Walsh han llegado a hundirse más del 4% (una pérdida de más de 600 millones de euros de capitalización) y su precio ronda los 7,34 euros, convirtiéndose en el farolillo 'rojo' del selectivo Ibex 35. Esto después de que el fabricante Boeing anunciase ayer que paraliza la fabricación de su modelo 737 MAX.

El pacto sellado con los Veintisiete deberá pasar luego por el filtro de la Cámara de los Lores, pero Johnson espera hacer valer sus 365 diputados y lograr, después de varios intentos de su antecesora Theresa May y de múltiples rifirrafes en la Cámara de los Comunes, para sacar adelante su propuesta y finiquitar la salida de la UE el próximo 31 de enero, fecha que se había puesto como límite. El año que viene Europa y Reino Unido negociarán su futura relación y el acuerdo comercial que regirá sus relaciones, pero Johnson quiere que las conversaciones no se prolonguen para no tener que pedir una prórroga del periodo de transición.

¿Cómo afecta este acelerón a IAG? Mucho. En primer lugar, porque es de hecho, una de las firmas del Ibex más expuestas a Reino Unido, puesto que obtuvo el 32,7% de sus ingresos allí el pasado ejercicio (7.982 millones de euros de un total de 24.406 millones). En segundo lugar, porque Bruselas dio a la compañía un plazo adicional de 3 meses (el pasado mes de noviembre) para que demuestre la españolidad de al menos el 51% de su accionariado y garantizarse, así, que puede seguir operando en cielo europeo.

Por si esto fuera poco, Boeing anunció el lunes la parada (aún debe aclarar si temporal o definitiva) de la fabricación del modelo 737 MAX. Este modelo de avión lleva sin poder operar desde marzo tras haber provocado dos accidentes mortales. Recientemente el grupo encargó 200 aviones de este modelo a Boeing, un pedido valorado en 24.000 millones de euros a precio de catálogo. Se trataba, eso sí, de una carta de intenciones y no era vinculante para la firma hispano-británica.