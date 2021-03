Ibercaja lanza dos fondos para acercarse más al 'top cinco' de grandes gestoras

Ibercaja Gestión necesita un impulso para acercarse aún más a las grandes de nuestro país. Por ello, la gestora del banco zaragozano ha registrado en la CNMV dos nuevos fondos como son el Ibercaja Diversificación Empresas y el Ibercaja Renta Fija Empresas, ambos de renta fija con el objetivo de captar a aquellos inversores más conservadores que decidan refugiarse en el mercado de deuda ante posibles brotes de incertidumbre en la renta variable.

Ibercaja ha puesto una marcha más y el objetivo es acercarse aún más a las grandes firmas de nuestro país. La gestora ocupa la séptima plaza en términos de patrimonio con más de 15.400 millones de euros de patrimonio bajo gestión y, año tras año, ha recortado su distancia con Crédit Agricole, que hace más de un año materializó la compra de la gestora de Sabadell. En la actualidad (y teniendo en cuenta dicha adquisición) apenas les separan poco más de 3.000 millones de euros cuando hace poco más de un año la distancia era de casi 5.000 millones.

Estas distancias se han reducido debido a la buena marcha de Ibercaja Gestión en el último año. La gestora logró aumentar su patrimonio un 8,56% durante los últimos doce meses mientras que Crédit Agricole no solo no pudo seguir su ritmo sino que sufrió un revés al caer un 1,2%. No obstante, la entidad aragonesa aún tiene por delante también a Kutxabank, que gestiona casi 18.000 millones de euros tras dispararse cerca de un 12% en el último año. De hecho, Ibercaja Gestión ha firmado un extraordinario arranque de ejercicio, acumulando a cierre de febrero entradas superiores a los 400 millones de euros, el 11% del total del sector, lo que les permite alcanzar una cuota de mercado del 5,56%.

Entre los fondos de inversión de Ibercaja destacan el Ibercaja Alpha, que tiene una filosofía basada en el análisis fundamental y que se dispara por encima del 10% durante este 2021. También despunta el Ibercaja Financiero, que saca partido al resurgir bursátil de los bancos ya que sube por encima del 8% mientras que el Ibercaja Petroquímico y el Ibercaja Small Caps repuntan cerca de un 8%.

Los dos nuevos fondos de inversión autorizados por la CNMV contribuirán, en parte, a reducir más la distancia con el patrimonio que capten una vez arranque su proceso de comercialización. El Ibercaja Diversificación Empresas es un fondo de renta mixta internacional que invertirá entre el 50% y el 100% del patrimonio en otros fondos o sicavs, pertenecientes o no al grupo Ibercaja. Los gestores se reservan la opción de invertir, de manera directa o indirecta, hasta el 10% en renta variable de cualquier tamaño y sector, siendo el resto en activos de renta fija pública o privada. Por su parte, el Ibercaja Renta Fija Empresas es un producto de renta fija euro que invertirá el 100% de la exposición en deuda pública y privada. Ambos se engloban dentro de su gama de fondos de inversión dirigida a ayudar a empresas, negocios e instituciones a gestionar las posiciones excedentarias de liquidez.

La gestora ha apostado por el lanzamiento de fondos de renta fija en un momento en el que se ha producido un repunte de las rentabilidades y el precio, que se comporta de manera inversa, ha sufrido un fuerte desplome, sobre todo en Estados Unidos. De hecho, las expectativas de crecimiento y de repunte de la inflación están centrando ya el debate sobre cuándo se deben retirar los estímulos y cómo ha de hacerse esta estrategia por parte de los bancos centrales, lo que ha hecho que incluso esté encima de la mesa de debate la posibilidad de una subida de tipos, como demanda el Bundesbank.

De hecho, numerosas gestoras optan por recomendar la deuda ligada a la inflación para sacar partido a la expectativa de subida de los precios. Desde Ibercaja Gestión señalan que "estamos en un momento excepcional, las fuertes inyecciones de liquidez de los bancos centrales nos han llevado a enfrentarnos a un mundo de tipos de interés negativos. Tenemos que buscar nuevas soluciones de cara a poder ayudar a los clientes a gestionar su liquidez de forma óptima".

Estos lanzamientos se producen después de que Ibercaja supere los 1.000 millones de euros en inversión con criterios sostenibles y haya ampliado aún más su gama de productos ASG. La entidad, dentro de su 'hoja de ruta' verde ha fusionado sus fondos Ibercaja Utilities e Ibercaja Petroquímico bajo el fondo Ibercaja New Energy, que invertirá en tendencias como la energía limpia y renovable, la industria sostenible, la eficiencia energética y la movilidad sostenible. Además, ha iniciado la comercialización del fondo Ibercaja Renta Fija Sostenible con el objetivo de aprovechar las buenas oportunidades que actualmente ofrecen los bonos sostenibles.