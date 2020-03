Iberdrola gastó 247 millones de euros en comprar acciones propias en cinco Bolsas

Iberdrola, la empresa con mayor peso en el Ibex 35, ha iniciado su programa de recompra de acciones propias en el mejor momento posible: con la caída a plomo de los mercados desde el pasado 19 de febrero. La eléctrica que dirige Ignacio Sánchez Galán anunció que comprará hasta el 1,733% de su capital con una inversión valorada en hasta 1.565 millones de euros a los precios actuales. Ya se ha puesto manos a la obra.

Entre el 25 de febrero y el 4 de marzo, Iberdrola compró 23 millones de sus propias acciones tras invertir 247 millones de euros, según informó la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). Es el equivalente al 0,35% de su capital y a una quinta parte del plan previsto. Como novedad, la eléctrica detalla los precios de compra (entre 10,264 euros y 11,2 euros) pero también los mercados en los que actuó su bróker.

En concreto, Iberdrola compró las acciones en cinco Bolsas distintas dando liquidez a los vendedores en un momento de pánico en los mercados. La eléctrica solo ha bajado un 1,6% desde el pasado 19 de febrero frente al desplome del 14% del índice Ibex 35. En la plataforma española BME, gestora de las Bolsas de Madrid, Barcelona, Valencia y Bilbao, la eléctrica se gastó 152 millones de euros.

En segundo lugar acudió a Turquoise, que pertenece a la Bolsa de Londres, invirtió otros 102 millones. En tercer y cuarto lugar aparecen Chi-x y Bats, plataformas de Bats Global Markets, la división de bolsa de CBOE (Bolsa de Chicago) con 44 y 22 millones.

Por último también se gastó 18 millones en Aquis Exchange, participada de la Bolsa polaca. Estas últimas plataformas son las preferidas de los bancos de inversión -sus creadores- para dar servicios a clientes más sofisticados como los fondos de alta frecuencia (HFT) y ‘hedge funds’.

El importe máximo del programa de recompra de Iberdrola asciende a 1.565 millones de euros y finalizará el próximo 12 de junio o antes si llega al 1,733% con anterioridad. Solo entonces destruirá (amortizará) esas acciones con el objetivo de cumplir el compromiso del grupo de mantener estable el número de acciones en circulación y elevar su Beneficio por Acción (BPA), un elemento clave de valoración en una empresa cotizada.

No obstante, no todo vale con estas operaciones. La eléctrica no puede comprar todas las acciones que quiera, sino que debe respetar el tope del 25% del volumen diario medio de las acciones en el centro de negociación donde se efectúe la compra, según informa 'Europa Press' Este es uno de motivos por los que ha aprovechado que sus acciones cotizan en esos cinco mercados.