Europa no quiere descolgarse... El Ibex 35 entra en racha y vuelve a los 9.400 puntos

Europa no quiere descolgarse de Wall Street que marcó anoche nuevos máximos históricos, en medio de la 'tregua' entre EEUU y China y pese a que su presidente, Donald Trump, amenazó a Irán a través de su cuenta de Twitter tras conocerse que el país enriquecerá uranio si no hay un acuerdo nuclear. Estaríamos así ante la quinta sesión en verde en el Viejo Continente. El Ibex 35 ha recuperado este jueves la cota psicológica de los 9.400 puntos, un umbral que no lograba alcanzar desde el pasado 3 de mayo, gracias al empuje final de solo un 0,07% y a pesar de las presiones bajistas el sector energético, que caía fuertemente tras el previsible recorte en la retribución de las redes por parte de la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia (CNMC).

El índice ha estado durante la jornada pendiente de la subasta del Tesoro español, en la que finalmente se logró colocar un total de 3.866,56 millones de euros en una nueva emisión de bonos y obligaciones del Estado, en el rango medio previsto, y lo ha hecho ahondando en los tipos negativos y reduciendo el coste, incluso marcando mínimos en el interés de financiación de la deuda a 10 años. El principal selectivo español, que ha terminado en concreto en los 9.401 enteros, se ha comportado así un día después de haberse revalorizado un 1,2% y en una sesión marcada por la ausencia de referencias de Wall Street, que ha permanecido cerrado por la celebración del Día de la Independencia en Estados Unidos.

Mira también Las 'utilities' caen en bolsa al aprobar la CNMC la poda millonaria a su retribución

Entre los valores más alcistas se han colocado IAG (+3,75%), CaixaBank (+3,21%), Ence (+3,17%), MásMóvil (+3,17%), Banco Sabadell (+2,08%) y Bankinter (+1,56%), mientras que al otro lado de la balanza han destacado sobre todo las caídas de Enagás y Naturgy, con descensos del 4,29% y el 3,37%, respectivamente. Les seguían CIE Automotive (-2,27%), Red Eléctrica (-1,69%), Acciona (-0,86%), Iberdrola (-0,75%) y Endesa (-0,68%). En el mercado de divisas, el euro se intercambiaba a 1,1281 'billetes verdes', mientras que en el mercado de deuda la prima de riesgo española se movía en el entorno de los 64 puntos básicos, con el interés en mínimos del 0,25%.

Las principales bolsas europeas han concluido la sesión con ascensos del 0,1% en los casos del Dax de Fráncfort y del Cac 40 de París, mientras que el Ftse 100 de Londres ha terminado con una ligera corrección del 0,09%. Por último, el petróleo de calidad Brent, de referencia en el Viejo Continente, se situaban en el entorno de los 63,5 dólares por barril, al tiempo que el West Texas Intermediate (WTI), de referencia para Estados Unidos, se mantenía sobre los 56,99 dólares.

Los bonos europeos siguen celebrando la decisión de colocar a la hasta ahora directora Gerente del FMI, Christine Lagarde, al frente del Banco Central Europeo, por lo que esto implica de continuidad de las políticas monetarias de Mario Draghi. El bono español a 10 años rebaja su rentabilidad hasta el 0,21%, en zona de mínimos históricos, con la prima de riesgo en 59,8 puntos básicos. La italiana cae hasta los 195 puntos básicos, mientras la francesa se sitúa en 28 puntos básicos.

Mira también Los dividendos de las empresas del Ibex 35 golean al bono del Tesoro a diez años

Hoy Wall Street permanece cerrado por la celebración del Día de la Independencia y lo hace tras haber celebrado nuevos máximos históricos en la jornada previa (para el Nasdaq Composite, el S&P 500 y el Dow). La novedad esta vez es que el Dow Jones no lo lograba desde el 3 de octubre del año pasado, habiéndose quedado algo más rezagado que el resto al estar integrado por muchos valores de corte industrial que se han visto más penalizados por el conflicto comercial entre EEUU y China, apuntan desde Link Securities.