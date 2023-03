El Ibex 35 cierra su mejor trimestre desde 2020 pese al conato de crisis financiera

El Ibex 35 navega por 2023 con sed de remontada. Con el paréntesis por el roto bursátil de mitad de marzo provocado por la tormenta financiera que se ha saldado con rescates a medida en tres bancos estadounidenses (Signature, SVB Financial y First Republic) y uno en el Viejo Continente (Credit Suisse), los vientos de cola se vuelven a imponer de nuevo para el índice de referencia de la bolsa española. El selectivo termina el trimestre con una subida del 12,2%, su mayor alza desde finales de 2020, cuando rebotó más de un 20% tras el anuncio de vacuna de Pfizer contra la Covid-19.

Las subidas están protagonizadas por las compañías turísticas, consideradas como cíclicas, que acaban marzo con fuertes revalorizaciones. En concreto, el 'rally' lo protagonizan Meliá (+30%), acompañado de dos pesados del índices: Amadeus (+27%) e Inditex (+24,3%). Le siguen también IAG, que acaba el tercer mes del año con un repunte también del 23,3%. La previsión de que los bancos centrales iban a continuar al menos esta primera parte del año con las políticas monetarias restrictivas por parte de los bancos centrales convirtió a los valores bancarios en el punto fuerte del Ibex, experimentado fuertes revalorizaciones hasta el pasado 9 de marzo, día en el que saltaron las alarmas por el quebrado SVB Financial.

Sin embargo, el temor a que se repita un Lehman Brothers ha desinflado el camino recorrido, dejando un tono mixto. En este sentido, Santander, el único banco sistémico de España, acumula un empujón superior al 22,2%, contribuyendo al 'rally' experimentado en los últimos días. Destacan también BBVA (+16,6%) y Sabadell, que pasa en menos de un mes a encabezar las subidas a avanzar poco más de un 12,2%. No han corrido la misma suerte CaixaBank (-2,4%) y Unicaja Banco (-4,1%), que se quedan atrás en la carrera y no logran remontar. Sin embargo, el gran perjudicado ha sido Bankinter, que con un retroceso del 16,6%, se convierte en el gran perdedor del Ibex entre enero y marzo.

Con todo ello, el sector está a algo menos de 5.000 millones de recuperar la valoración que registraban hace justo tres semanas, después de la velocidad de los últimos cinco días. "El BCE ha aprovechado la crisis financiera para trasladar un mensaje de que no van a estar siempre ahí, pero no van a dudar en actuar cuando sea necesario", precisa la analista de Renta 4, Natalia Aguirre. Así, los bancos llegan a abril sumidos en un escenario donde previsiblemente los tipos de interés seguirán aumentando. La tasa subyacente en la eurozona sigue elevada, marcando máximos históricos desde que existe el euro, mientras la general da un respiro por los menores costes energéticos, una situación que apunta a que el IPC no bajará al ritmo esperado y mete presión a Lagarde para que vaya más allá del 3,5% del estipulado en el momento actual.

Pierde el 'rally' de las bolsas europeas

El índice de referencia de la bolsa española entra en el cambio de mes en los 9.232 puntos, un nivel que ya había tocado a mediados de febrero, marcando un nivel récord desde antes de la declaración del estado de alarma en España. Este viernes ha cerrado a 279 puntos, o lo que es lo mismo, a menos de un 3% de alcanzar la barrera psicológica de los 9.500 que rebasó a principios de marzo, cuando la desconfianza bancaria aún no asomaba la cabeza. Pese a ello, el Ibex 35 se queda rezagado con respecto a sus pares europeos. Si hace un mes tan solo el FTSE MIB italiano se situaba por delante, esta clasificación ahora es diferente.

Aunque la batuta en el Viejo Continente la sigue llevando Milán (+14,37%), el segundo puesto lo ocupa el CAC francés (+13,11%), que se queda al borde rebasar los máximos históricos, mientras el Dax alemán acumula un salto del 12,25%. Así, tan solo el FTSE 100 londinense (+2,42%) se apunta un avance menor al del parqué madrileño, alejándose de los máximos históricos a los que apuntaba a principios de año. Esta rotación en el ránking se ha producido después de un marzo tenebroso, donde la bolsa madrileña se ha dejado un 1,7% después de las revalorizaciones de los meses anteriores, mientras logra su mejor semana desde el arranque de 2023.

En conjunto, los tres primeros meses del año dejan un buen sabor de boca a los inversores. Siempre que no aparezca un nuevo cisne negro para los mercados financieros o que los episodios vividos en los últimos días no desemboquen en una crisis financiera severa, el Ibex 35 aún tiene potencial para apuntarse otro alza del 15% y llegar a los 10.697 puntos. De confirmarse, supondría su mayor nivel de los últimos ocho años en los que el Brexit (las cotizadas españolas están muy expuestas a Reino Unido), la pandemia y la guerra de Ucrania han lastrado su comportamiento.