Vídeo | El Ibex 35 cierra una semana de trámite... y el Dax en zona de resistencia

Semana tranquila a la espera de las próximas evoluciones en la crisis del Covid-19 y los programas de vacunación. No tiene porqué hacer movimientos al alza como ocurrió el pasado 9 de noviembre. Lo ideal sería que no hicieran nada hasta marzo y luego subir con cierta vehemencia al alza. Por situación técnica, el Ibex 35 no ha hecho nada destacable y prácticamente ha terminado casi en los mismos niveles que empezó. Poco movimiento, los niveles de medio plazo no se han visto alterados y la clara resistencia que se encuentra en los 8.460 puntos se mantiene intacta.

El Dax alemán, por su parte, sí que ha tenido algo más de movimiento y lo único que ha dejado marcado es la importancia del nivel de 13.825 puntos que no debería perder para pensar en positivo y no visitar niveles fibonacci inferiores. A su vez, también marcamos los niveles más importantes de este índice, que no olvidemos está en zona de resistencia y con una clara tendencia alcista. Analizamos el Dax para tener una visión de lo que puede hacer el Ibex teniendo en cuenta que, como norma general, es el más débil de los dos en porcentaje de subida y no en el de bajada.