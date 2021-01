El Ibex 35 duda presionado por la banca a la espera del diagnóstico de la Fed

Como un espejismo, el rebote en las bolsas europeas ha perdido fuerza. Los números rojos se imponen ante las dudas que suscitan el proceso de vacunación -más lento de lo previsto- y las nuevas restricciones para hacer frente a la nueva ola de Covid-19. Ese escenario pesa más y la presión se nota sobre todo en la banca. El Ibex 35 apenas se despega de su nivel de cierre de ayer en los 7.961 puntos, con movimientos suaves que lo llevan por momentos del rojo al verde.

Dentro del selectivo español, los bancos presionan a la baja. Santander se deja más del 1%, el banco Sabadell y Bankia se dejan ocho décimas y BBVA, Bankinter y Caixabank retroceden medio punto. Los recortes no van a más en el índice gracias a que Telefónica se anota un 1,7%, Amadeus seis décimas y a que Inditex pelea por darse la vuelta y cotiza en 25,10 euros.

La atención de los inversores estará en la rueda de prensa de Jerome Powell, presidente de la Fed, al término de la reunión del banco central esta tarde. "En nuestra opinión, y aunque comienzan a identificarse algunas presiones inflacionistas en la cadena de producción, no creemos que Powell vaya a cambiar su discurso, por lo que esperamos que vuelva a reiterar el compromiso total de la Fed en su apoyo a la economía estadounidense, por lo que asegurará que las actuales políticas monetarias ultralaxas están para quedarse por mucho tiempo", apuntan desde Link Securities. Su resposnable de Análisis, Juan J. Fernández-Figares, incide en que "no obstante, es evidente que esa posición no es compartida por todos los miembros del FOMC (Comité Federal de Mercado Abierto)".

En este contexto, el barril de petróleo West Texas Intermediate (WTI), de referencia para Estados Unidos, cotiza en 52 dólares, tras subir un 0,6%, mientras que el crudo Brent, de referencia para Europa, marca un precio de 55 dólares, con un ascenso del 0,5%.

En el mercado de divisas, la cotización del euro frente al dólar se colocaba en 1,2155 'billetes verdes', mientras que en el mercado secundario de la deuda, la prima de riesgo española -el sobrecoste que los mercados nos exigen por emitir deuda en relación a lo que paga Alemania- se sitúa en 62 puntos básicos, con el interés exigido al bono a diez años en el 0,075%.