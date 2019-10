El Ibex 35, lejos de romper el 'techo de cristal': las consejeras son solo un 23,1% 

La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha publicado su tradicional Informe Anual de Gobierno Corporativo (IAGC) de las compañías, correspondientes al pasado curso, y que supone el cuarto año en que se ha aplicado el Código de Buen Gobierno de las sociedades cotizadas de 2015.

El informe evidencia como las mujeres no logran (o no les dejan) romper el 'techo de cristal'. La presencia de mujeres en los consejos experimentó un ligero aumento hasta el 19,7% (18,9% en 2017), porcentaje que llegó al 23,1% en el Ibex 35. No obstante, lejos del 30% que recomienda el Código de Buen Gobierno que se debe alcanzar en el año 2020, por lo que tienen dos cursos para 'ponerse las pilas'. Este incremento se concentró principalmente en consejeras independientes, aunque las ejecutivas también aumentaron ligeramente hasta el 4,9% del total de consejeros ejecutivos (cuatro décimas más que en 2017).

En este cuarto año, el grado de seguimiento del Código de Buen Gobierno fue del 85,7% de las recomendaciones, frente al 84,6% en 2017. Adicionalmente, se siguieron de forma parcial otro 7% (mismo porcentaje que en 2017), por lo que el seguimiento total o parcial ascendió al 92,7% de las recomendaciones, un punto porcentual por encima del pasado curso.

El 42,9% de las compañías -siete puntos porcentuales más que en 2017- siguieron el 90% de las recomendaciones del nuevo Código y cinco empresas declararon cumplir la totalidad de los consejos, una cotizada más que en 2016. Por el contrario, tres empresas registraron un grado de seguimiento inferior al 60%.

Todas las sociedades cotizadas declararon haber seguido las siguientes recomendaciones: que cuando coticen la matriz y su filial ambas definan públicamente con precisión sus áreas de actividad y relaciones de negocio, que la comisión de auditoría vele porque el consejo presente las cuentas sin limitaciones ni salvedades, que el consejo se guíe por el interés social, que todos los consejeros expresen su oposición cuando consideren que alguna propuesta es contraria al interés social, que cuando los consejeros manifiesten preocupación sobre alguna propuesta y no quede resuelta se deje constancia de ellas en el acta y que la comisión de auditoría pueda convocar a cualquier empleado o directivo.

Por el contrario, las recomendaciones que menos se siguieron son las relativas a las nuevas prácticas que recomienda el Código sobre que las sociedades de elevada capitalización cuenten con una comisión de nombramientos y con una comisión de retribuciones separadas y sobre transparencia informativa en la junta general a través de su web, que tienen un grado de seguimiento del 39,5% y del 41,2%, respectivamente.

Sobre la estructura de la propiedad, el capital flotante aumentó hasta el 44,3% (44,2 en 2017). En 79 sociedades (nueve menos que en 2017) la suma de participaciones significativas y paquetes accionariales en poder del consejo superó el 50% del capital. En 30 sociedades el capital flotante fue inferior al 25%, mientras que en cuatro fue inferior al 5%. Además, la participación media en la junta general aumentó hasta el 72% en 2018 (69,3% en 2017). También se incrementó en 3,9 puntos el número de sociedades que habilitó el uso del voto a distancia (electrónico, postal, mensajería…), hasta el 40,6%.