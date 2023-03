El Ibex 35 regresa a los 9.000 puntos con la calma: la banca vuelve a ganar en bolsa

El Ibex 35, la referencia española de bolsa, remonta por segunda jornada consecutivo y se sitúa por encima de los 9.000 puntos con avances de más del 1% que se replican en otros índices como el Dax alemán, el Cac francés, el Ftse británico o el Mib italiano. Los bancos son los encargados de tirar de las bolsas europeas después de que los niveles de estrés financiera se hayan calmado tras cerca de tres semanas de crisis en los mercados.

"El positivo comportamiento que mostraron ayer los mercados de valores occidentales no quiere decir que los inversores den por acabada la crisis de confianza por la que atraviesa el sector bancario, aunque sí que, a los niveles actuales de precios, tras las fuertes caídas de muchos valores, muchos inversores están identificando interesantes oportunidades de inversión. No obstante, y hasta que no se dé carpetazo definitivamente a la mencionada crisis, cualquier noticia/rumor sobre la potencial debilidad de una nueva entidad va a provocar nuevos sobresaltos en las bolsas", comenta Juan J. Fernández-Figares, director de análisis del bróker Link Securities.

Sin referencias de relevancia en el plano macroeconómico, la jornada cuenta con una cita a la que estarán pendientes los inversores. Será las declaraciones en Francfort de la presidenta del Banco Central Europeo (BCE), Christine Lagarde. Mientras tanto, todos los valores registraban ascensos en el Ibex 35, con destacados del Santander (+1,9%), IAG (+1,85%), BBVA (+1,82%) y Grifols (+1,82%). Cellnex rebotaba un 1,8% después de anunciar el relevo en su presidente no ejecutiva después de las presiones de su accionista TCI.

Por su parte, el mercado energético volvía a recibir atención después de la fuerte subida de precios registrada el lunes. El precio del barril de petróleo Brent, referencia para el Viejo Continente, bajaba un 0,12%, hasta los 77,67 dólares, mientras que el Texas se situaba en 72,93 dólares, un 0,16% más. En el mercado de las divisas, la cotización del euro frente al dólar se colocaba en 1,0811 'billetes verdes', mientras que la prima de riesgo rondaba los 102,2 puntos básicos, con el interés exigido al bono a 10 años en el 3,318%.