El Ibex 35 repunta en otro día de rendición de cuentas con ojo al riesgo desde EEUU

El Ibex 35, la referencia bursátil española, supera este jueves los 9.200 puntos con un ascenso del 0,4%, en medio de otra jornada marcada por la avalancha de cuentas corporativas del primer trimestre. Los inversores mantienen el optimismo sobre una pausa en el ciclo de tipos de interés después de los últimos datos de inflación en EEUU, que registró el décimo mes consecutivo de moderación en el IPC.

Pero la actualidad en Wall Street está marcada por otro asunto que comienza a poner de los nervios a algunos: la elevación del techo de deuda pública en EEUU que fija la ley y que llevaría a la suspensión de pagos del Gobierno de Joe Biden si Republicanos y Demócratas no alcanzan un acuerdo antes de final de mes.

"En el corto plazo vemos complicado que las bolsas europeas y estadounidenses retomen con convicción su tendencia alcista, por muy buenas que sean las noticias en el frente de la inflación, mientras que los políticos estadounidenses no dejen de jugar al 'juego de la gallina' con el tema del límite de la deuda", comenta Juan J. Fdez-Figares, director de gestión en Link Securities.

La secretaria del Tesoro, Janet Yellen, ha alertado este jueves a su llegada a Japón, donde se celebra la reunión del G-20, sobre las consecuencias dañinas para el liderazgo económico de EEUU en la escena mundial. "Un impago amenazaría los logros que hemos conseguido con tanto esfuerzo en la recuperación de la pandemia en los últimos años. Y desencadenaría una recesión global que nos haría retroceder mucho más", aseguró la tesorera del Gobierno de Joe Biden.

"Si bien todo el mundo está convencido que, como ha ocurrido antes, 'la sangre no llegará al río' y habrá acuerdo para evitar el default de EEUU, las posturas cada vez más radicales e interesadas de muchos políticos de ambos bandos nos hace no estar tan seguros de que finalmente no provocarán lo que sería un 'desastre' para la economía estadounidense que, además, tendría importantes repercusiones para el resto de la economía mundial", añade Figares desde Link.

Al comienzo de la sesión, las mayores ganancias las registraban Inditex (+1,3%), Banco Sabadell (+0,9%), Solaria (+0,7%), Santander (+0,57%) y Cellnex Telecom (+0,49%), mientras que en el lado opuesto se encontraban ArcelorMittal (-1,06%) y Acerinox, que caía un 0,61%. Telefónica caía un 1,5% tras presentar resultados.

El resto de bolsas europeas también iniciaron la jornada del jueves al alza, con aumentos del 0,54% en París, 0,3% en Fráncfort y Londres, y 0,25% en Milán, en línea con los movimientos del Ibex 35 en Madrid.

Además, el precio del barril de petróleo de calidad Brent, referente en Europa, se situaba en 76,83 dólares, con un aumento del 0,55%, mientras que el precio del petróleo Texas se situaba en 72,98 dólares, con un incremento del 0,58%.

Por último, el tipo de cambio del euro frente al dólar se establecía en 1,10934 dólares, y la prima de riesgo española se situaba en 110 puntos básicos, con un rendimiento del 3,35% en el bono a diez años.