El turismo vuela en bolsa ante la 'hoja de ruta' de Sánchez y la reactivación en julio

Julio. Ese ha sido el mes que ha elegido el Gobierno para reactivar el turismo puesto que permitirá la entrada de turistas extranjeros a España, coincidiendo con el fin del estado de alarma por la crisis sanitaria del coronavirus. De hecho, el propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, instaba a los turistas a que fuesen preparando sus vacaciones puesto que "ha llegado el momento".

Esta decisión de Pedro Sánchez permitirá al sector 'salvar' su temporada de verano y la reacción ha sido notable en bolsa para uno de los más penalizados durante este curso. Meliá Hotels se sitúa a la cabeza del Ibex 35 este lunes y se dispara más de un 20%, hasta los 4,214 euros por acción mientras que NH Hoteles hace lo propio en el Mercado Continuo al anotarse cerca de un 20%.

Las cadenas hoteleras no son las únicas que se disparan dentro del turismo. La aerolínea IAG, la más penalizada en 2020, vuela cerca de un 10% mientras la gestora de aeropuertos Aena sube alrededor de un 5% mientras que Amadeus rebota un 4,5%. Fuertes subidas que contribuyen a que el Ibex 35 se anote un 1,5% ante los avances de la desescalada no solo en nuestro país sino también en otros europeos.

El sector turístico ha sido el más golpeada por la crisis del coronavirus. El desplome de la frecuencia de vuelos y el cierre de los hoteles debido a la Gran Reclusión hacían temer lo peor a las compañías, aunque la medida de Pedro Sánchez mitigará el castigo. La Alianza para la Excelencia Turística (Exceltur) ve "muy positivo" que el turismo internacional se pueda reactivar en julio y cifra en 20.000 millones la reducción de pérdidas para el sector. No obstante, el 'golpe' será cuantioso puesto que anteriormente estimaba en unos 92.000 millones de euros las pérdidas por su inactividad.

Esta reactivación no será plena en el sector. La gran mayoría de los hoteles de Barcelona, más del 75%, permanecerán cerrados, como mínimo, hasta septiembre debido a la falta de turistas, ya que los hoteleros no esperan que se empiece a animar la actividad hasta después del verano, ni que se recupere la situación pre Covid-19 hasta 2022. En declaraciones a EFE, el director general del Gremio de Hoteles de Barcelona, Manel Casals, prevé que, desde que se puedan abrir los hoteles hasta principios de julio, solo lo harán entre un 20% o un 25%, porque algunas grandes cadenas concentrarán a sus clientes y a otros establecimientos no les será rentable retornar a la actividad todavía.