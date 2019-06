El Ibex 35 y los demás índices europeos contienen el aliento con la vista en el G20

Con un ojo puesto en el G20. Así arranca la sesión el mercado europeo, muy pendiente de las reuniones que al margen de la misma está teniendo el presidente de EEUU, Donald Trump, en las que negocia posibles acuerdos comerciales con distintos países. Trump ya se ha reunido con el primer ministro japonés, Shinzo Abe, y con el recientemente reelegido primer ministro indio, Narendra Modi, y se ha mostrado optimista sobre la posibilidad de alcanzar importantes pactos comerciales con ambos. El mercado no espera un acuerdo definitivo en su reunión de mañana con Xi Jinping, lo que lleva al Ibex 35 y al resto de índices europeos a contener el aliento. Así el selectivo español se deja un 0,2% hasta 9.129 puntos.

La prima de riesgo española se mantiene en los 70 puntos básicos, con el bono de referencia nacional, el 10 años, ofreciendo una rentabilidad del 0,39%. El euro gana algo de terreno frente al billete verde y fija su cruce en 1,1376 dólares. Mientras, en el mercado de materias primas, baja el precio del petróleo: lo hace un 0,57% hasta 59,09 dólares en el caso de los futuros del crudo ligero West Texas para entrega en agosto. Mientras que los futuros del Brent, de referencia en Europa, caen hasta 65,3 dólares.

El cierre ha sido a la baja esta mañana en Asia (Nikkei -0,29%; Shanghai -0,6%; Hang Seng -0,29% y Kospi -0,17%) y fue mixto anoche en Wall Street con la banca como protagonista. El sector tiró al descontarse que la mayoría de las entidades superarían los test de estrés (Comprehensive Capital Analysis and Review) de la Reserva Federal. Con el mercado cerrado se supo que solo suspendió una entidad de dieciocho. Esto permitirá a las grandes entidades de crédito estadounidense mejorar la remuneración de sus accionistas, tanto incrementando el dividendo como las compras de acciones, explica Juan J. Fernández-Figares, responsable de Análisis de Link Securities. De hecho, varias de estas firmas no tardaron en anunciarlo: JPMorgan, Morgan Stanley, Bank of America, Wells Fargo, y Goldman Sachs.

Applus. Se dispara un 4% hasta 11,7 euros y es la más alcista dentro del mercado contínuo español. La firma trata de hacerse de nuevo con la adjudicación de la Inspección Técnica de Vehículos (ITV) en Irlanda entre 2020 y 2030. En un hecho relevante enviado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) la firma explica que ha comunicado a la Irish Road Safety Authority que ha presentado la oferta económicamente más ventajosa en el proceso para optar a ese contrato.

Iberdrola. Cede alrededor de medio punto hasta 8,73 euros. La eléctrica, presidida por Ignacio Galán, ya tiene fecha y precio para sacar Neoenergia a bolsa tras años de aplazamientos. La opv tendrá lugar el 1 de julio por un precio definitivo de las acciones de 15,65 reales brasileños, equivalentes a 3,576 euros por título, lo que supone valorar la compañía en 4.350 millones de euros.

Deutsche Bank. Está entre las entidades cuya filial estadounidense ha logrado superar los test de estrés a la banca que realiza la Reserva Federal y esto la convierte en la compañía más alcista dentro del Dax Xetra germano: se anota un 4% hasta 6,83 euros.