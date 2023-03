El Ibex 35 calienta motores y pone a punto su asalto a los 9.000 apoyado en los bancos

El Ibex 35 pone a punto de caramelo los 9.000 puntos. Sin obstáculos -por ahora- que hagan perder los nervios a los inversores, el selectivo apunta a otra jornada de subidas gracias al impulso del sector bancario. La falta de referencias macroeconómicas empuja a las bolsas al alza y con poca actividad después de dos semanas llenas de turbulencias. "Habrá que seguir muy atentos al comportamiento de los rendimientos de los bonos, que en las últimas sesiones han venido marcando el paso a la renta variable, así como a cualquier noticia que surja que afecte al sector bancario europeo o estadounidense", precisan desde Link Securities.

En este sentido, el rendimiento de la deuda española a diez años registra una ligera subida en la apertura de los mercados hasta el 3,3%, en línea con el bono italiano a largo plazo, que se coloca en el 4,1%, mientras que el bono americano alcanza el 3,5%. Desde la citada casa de análisis avisan de que aún queda por ver el "verdadero impacto que la crisis de confianza en el sector bancario va o no a tener en el crecimiento económico; si va a provocar una contracción del crédito o no y si terminará abocando a algunas economías desarrolladas a la recesión, escenario que, aunque no descartamos, no es el que consideramos como más probable".

La bolsas europeas también han amanecido con subidas. París rebota un 0,7%, Milán un 0,5%, Fráncfort un 0,4% y Londres un 0,3%. De vuelta a España, ArcelorMittal lidera los avances (+2%), seguido de Bankinter (+1,1%), Logista (+0,98%) y Sacyr (+0,89%). En el resto de bancos, BBVA se anota un alza del 0,57%, Santander sube un 0,59%, CaixaBank un 0,42% y Unicaja Banco un 0,41%. Sabadell, por su parte, cede un 1%, encabezando las caídas.

En la apertura del mercado bursátil, el precio del barril de petróleo Brent, referencia para el Viejo Continente, subía un 0,32%, hasta los 78,39 dólares, mientras que el Texas se situaba en 73,68 dólares, un 0,66% más, mientras en el mercado de las divisas, la cotización del euro frente al dólar se colocaba en 1,0824 'billetes verdes'.