El Ibex coge aire pese a que continúan las dudas por el impacto de ómicron

Los mercados cogen aire en medio de la incertidumbre por el posible impacto de la variante ómicron en la recuperación económica y la previsión de que la inflación persistirá más tiempo del esperado. Pese a ello, el Ibex 35 recupera casi un 0,7% de su valor, cotizando próximo a los 8.360 puntos, tras cerrar noviembre como su peor mes desde marzo de 2020. El rebote, incluso mayor, también se produce en el resto de Europa. Londres gana un 1%; París y Milán, cerca de un 0,8%; y Fráncfort, un 0,7%.

Tras las declaraciones del consejero delegado de Moderna avisando sobre la menor efectividad de las vacunas ante la variante ómicron, desde BioNTech y la universidad de Oxford llamaron a la calma. El cofundador de la biotecnológica alemana que ha desarrollado con Pfizer otras de las vacunas contra el Covid-19 operativas, el turco alemán, Ugur Sahin, como el equipo de la Universidad de Oxford afirmaron que no hay evidencias de que las actuales vacunas no protejan contra la nueva cepa, señalando que piensan que las actuales vacunas seguirán protegiendo a las personas de enfermedad grave y muerte por Covid-19.

Este mensaje ya apaciguó, en parte, a los inversores en Wall Street, aunque también afectaron las palabras de Jerome Powell, presidente de la Reserva Federal (Fed), que según destaca Juan J. Fdez-Figares, analista de Link Securities, sorprendió "no tanto porque lo que dijo fuera algo que no supieran los inversores, sino por el hecho de que, por primera vez, él lo reconociese". Reconoció que la inflación ya no era un tema 'transitorio' y adelantó la posibilidad de que la Fed se vea forzada a acelerar el proceso de reducción de compras de bonos, para dar por finalizado el programa antes de tiempo, algo que conllevaría también adelantar la primera subida de las tasas oficiales en 2022.

Dentro del Ibex 35, Inditex recupera parte de lo perdido en la sesión de ayer tras conocerse el programa de relevo en su dirección con el que Marta Ortega asumirá la presidencia de la compañía. Este miércoles gana algo más del 1,7%. Aún así, el valor más alcista es Repsol, que gana cerca del 2%. En negativo

Mientras, el precio del barril de petróleo Brent, de referencia en Europa, ha comenzado la sesión de este miércoles al alza, que le sitúa de nuevo por encima de los 71 dólares (71,4 dólares). De esta manera, recupera la mayor parte de las pérdidas previas, cuando se dejó casi un 4% después de que Powell avisara de que el alza de casos de coronavirus y la nueva variante ómicron, podrían ralentizar los progresos en el empleo y el crecimiento económico. Además, el mercado se vio afectado por las dudas sobre las vacunas. Hoy comienza la reunión de los países de la OPEP+ que decidirán sobre su volumen de producción.

Por su parte, la cotización del euro frente al dólar se colocaba en 1,1353 'billetes verdes', mientras que la prima de riesgo española se situaba en 75 puntos básicos, con el interés exigido al bono a diez años en el 0,41%.