Esperar y ver: el Ibex 35 deja para después el 'asalto' a sus máximos de medio año

Con Wall Street permaneciendo en zona máximos históricos gracias a la buena marcha de las negociaciones comerciales entre China y EEUU, las bolsas europeas tiran de datos macro y de resultados empresariales en el arranque de la sesión. Los principales índices apenas se mueven y el Ibex 35 logra mantener la cota de los 9.400 puntos gracias al tirón de los grandes valores (sobre todo de los dos grandes bancos, que se anotan algo más del 1%) y de Indra, dejando para más adelante el asalto a sus máximos de seis meses.

El mercado premia a la compañía tecnológica con un rebote del 3,5% hasta los 9,19 euros al haber hecho públicas sus cuentas hasta septiembre. En concreto Indra obtuvo un beneficio neto de 65 millones de euros en los nueve primeros meses de 2019, el 18 % más que en el mismo período del año anterior, cuando sus ganancias fueron de 55 millones. Dentro del mercado continuo, Dia, la cadena de tiendas de alimentación controlada por Letterone (Mijaíl Fridman), cede un 0,78% hasta 0,177 euros tras anunciar el martes al cierre que registró unas pérdidas de 504,3 millones de euros en los nueve primeros meses de este año, once veces más grandes que las del mismo periodo de 2018.

En Link Securities prevén que los inversores en las bolsas europeas opten por la toma de beneficios, tras días de subidas ininterrumpidas en estos mercados, y a la espera de conocer nuevas noticias sobre el desarrollo de las negociaciones comerciales entre EEUU y China. "La insistencia del Gobierno del país asiático de no comprometerse hasta que la Administración estadounidense acepte, no sólo congelar las nuevas tarifas que tenía previsto implementar en diciembre si no, también, retirar algunas de las impuestas el pasado septiembre, puede terminar convirtiéndose en un escollo, que retrase más de lo previsto la firma de la primera fase del acuerdo", apunta su responsable de Análisis, Juan J. Fernández-Figares.

El euro trata de recuperar la cota de los 1,11 dólares en su cruce frente al billete verde, mientras que en el mercado secundario de la deuda se ven salidas de dinero en buena parte de los bonos europeos, esto eleva la rentabilidad del bono español a 10 años hasta el 0,32%, lo que sitúa la prima de riesgo de nuestro país en 63 puntos básicos, por encima de los 55 puntos básicos que marca la portuguesa (cuyo interés sí que se reduce ligeramente). La italiana permanece alrededor de 140 puntos básicos.

En lo que respecta a las materias primas, el precio del barril de petróleo registra una corrección ligera. Los futuros del Brent para entrega en enero, de referencia en Europa, hasta los 62,58 dólares. Los de crudo ligero West Texas hasta 56,95 dólares. La onza de oro recupera algo del terreno perdido en las últimas horas y cotiza muy cerca de los 1.490 dólares.