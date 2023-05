El Ibex se aferra a las subidas en un día rojo en Europa y de stop de tipos de China

El Ibex 35 despunta entre las bolsas europeas. El selectivo arranca con un alza superior al 0,2% que le permiten consolidar la franja de los 9.200 puntos y mirar hacia la barrera de los 9.300 después de las subidas en Asia, en las que en Nikkei, el principal índice de la bolsa de Tokio ha superado la barrera psicológica de los 31.000 puntos por primera vez desde julio de 1990, antes del estallido de la burbuja financiera en Japón. La jornada en este continente ha estado marcada por el Banco Popular de China (BPC) que ha mantenido este lunes su tipo de interés de referencia en el 3,65%, tasa que se encuentra en el mismo nivel desde que en agosto de 2022 ejecutara una rebaja de cinco puntos básicos, mientras que la tasa a cinco años, empleada para la referencia de las hipotecas, se mantuvo en el 4,3%.

El organismo cumple con los pronósticos de los analistas, que no anticipaban movimientos, mientras la institución indica que la tasa referencial para créditos seguirá intacta hasta dentro de un mes, como mínimo. Las miradas también están puestas en EEUU, a la expectativa de lo que pueda ocurrir sobre las negociaciones para elevar el techo de deuda, que se reunirán de nuevo este lunes para intentar acercar posturas después de que los republicanos se levantaran de la mesa el pasado viernes.

La secretaria del Tesoro estadounidense, Janet Yellen, ha vuelto a insistir en la magnitud de las consecuencias de no lograr llegar a un acuerdo a tiempo antes del 1 de junio, fecha en la que el país se quedará sin reservas para pagar, entre otros gastos, las pensiones. Para añadir más presión, el próximo viernes se publica el índice el índice de precios del consumo personal de abril, el PCE, que es la variable de precios más seguida por la Reserva Federal en su política monetaria. "El riesgo para los mercados es que esta batallita política se les vaya de las manos y provoque un verdadero quebradero de cabeza. En principio es un escenario que no terminamos de contemplar, pero la elevada polarización política que sufre EEUU, muy similar a la que experimentan en la actualidad muchos otros países desarrollados, nos hace no poder descartar un comportamiento irresponsable por ambas partes, algo que, por otro lado, entendemos que tendría poco rédito político, rédito que es lo que realmente buscan con sus actuaciones", señalan desde Link Securities.

Los parqués del Viejo Continente también se preparan para la publicación de las lecturas preliminares de mayo de los índices adelantados de actividad de los sectores de las manufacturas y de los servicios, los PMI que elabora S&P Global en Alemania, Francia y Reino Unido. En este contexto, Milán cede más de un 1%, París recorta un 0,19% y Fráncfort cae un 0,17%. Por el contrario, Londres sube un 0,17%. De vuelta a España, el impulso del Ibex viene protagonizado por IAG (+1,2%), Cellnex (+1,15%) y ACS (+1%), mientras Mapfre retrocede más de un 3,6% y se convierte en el 'farolillo rojo' de la sesión seguido de ArcelorMittal, que registra una caída del 0,85% y Acerinox un 0,6%.

En otros mercados, el precio del barril de petróleo Brent, referencia para el Viejo Continente, se sitúa en la apertura a en un precio de 74,70 dólares, con un descenso del 1,1%, mientras que el Texas alcanza los 70,83 dólares, con un retroceso del 1,2%. De forma paralela, la cotización del euro frente al dólar se colocaba en 1,0810 'billetes verdes', mientras que, en el mercado de deuda, el interés exigido al bono español a diez años se situaba en el 3,470%.