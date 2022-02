El Ibex inicia la semana con ganancias a la espera de la reunión de Biden y Putin

El Ibex 35 comienza la semana con ganancias tras su peor periodo de cinco días desde noviembre. El principal selectivo español se suma a la tendencia de Europa, que ha abierto la sesión en verde a la espera de que se reúnan Vladimir Putin y Joe Biden. El presidente de Estados Unidos y su homólogo ruso han aceptado la propuesta del presidente de Francia, Emmanuel Macron, de celebrar una cumbre sobre Ucrania en la que se hablará también de "seguridad y estabilidad estratégica en Europa", según ha informado el Elíseo. En la nota, el Elíseo señala que tanto Putin como Biden han aceptado dicha cumbre que "sólo podrá celebrarse a condición de que Rusia no invada Ucrania".

Juan J. Fdez-Figares, analista de Link Securities, destaca que "el hecho de que la posible reunión no se vaya a celebrar de forma inmediata, y siempre y cuando Rusia no opte por volar todos los puentes que llevan a una posible solución diplomática del conflicto y decida invadir Ucrania, permite a los mercados financieros recuperar la tranquilidad perdida y estabilizarse". No obstante, los inversores se mantienen en alerta por las reuniones de los bancos centrales que se celebrarán en marzo. En este escenario, el Ibex 35 suma cerca del 0,8% y cotiza sobre los 8.660 puntos impulsado por Almirall. En la jornada, que no cuenta con la referencia de Wall Street, cerrado por la festividad del Día del Presidente, el Dax alemán es el índice más alcista, con un repunte del 1%, mientras que París, Milán y Londres también suman cerca el 0,6%.

Tras presentar resultados y anunciar el cambio de su presidente, Jorge Gallardo Ballart, Almirall destaca entre las subidas del índice con un repunte próximo al 7%. Gallardo ha cedido la presidencia a su hijo Carlos Gallardo Piqué, actual vicepresidente del consejo. Además, la compañía ha anunciado pérdidas netas de 40,9 millones de euros en 2021, frente a las ganancias de 74,3 millones de euros que obtuvo en 2020. Ha atribuido este resultado al deterioro en 103 millones de euros del valor contable del activo intangible de Seysara (69 millones), de la cartera 'legacy' de Estados Unidos (22 millones de euros) y al pago por la opción de compra de Bioniz, finalmente no ejecutada (12 millones de euros).

Por detrás de Almirall, IAG también destaca con un repunte del 2,6%, seguido de Grifols y Meliá. En negativo, Naturgy es el valor más bajista y se deja más del 2%. También caen Red Eléctrica, Endesa y Siemens Gamesa.

Por otro lado, el precio del barril de petróleo de calidad Brent, referencia para el Viejo Continente, se situaba en un precio de 91 dólares, tras caer un 0,37%, mientras que el Texas se colocaba en los 89 dólares, tras ceder un 0,53%. Además, la cotización del euro frente al dólar se colocaba en 1,1382 'billetes verdes', mientras que la prima de riesgo española se situaba en 99 puntos básicos, con el interés exigido al bono a diez años en el 1,238%.