El Ibex 35 se aleja de los 9.400 puntos penalizado por la banca y los 'blue chips'

El avance del martes se ha quedado en nada con la caída que sufre este miércoles el selectivo español. El Ibex 35, que ya avistaba los 9.400 puntos, se aleja de dicha cota psicológica al ceder un 0,3% y cotizar en los 9.347 puntos, penalizado por los bancos y los pesos pesados.

Ningún 'blue chips' (a excepción de Iberdrola) cotiza en positivo y, por tanto, presionan al selectivo a la baja. Santander es el que más castigo inflige al caer por encima del punto porcentual mientras que el resto de compañeros del sector también sufre descensos: BBVA cede un 0,9%, Bankia cae más de un 1,5% y Caixabank lo hace en torno al punto porcentual.

Las tímidas caídas en Wall Street han hecho que la apertura europea haya sido en rojo y los inversores tomen beneficios. Algo previsible tal y como destacaba Juan José Fernández-Figares, director de Análisis de Link Securities, que señalaba antes de la apertura que "las bolsas europeas seguirán así la estela dejada ayer por Wall Street y esta madrugada por los mercados de valores asiáticos".

En el lado opuesto están las eléctricas, que se recuperan de manera tímida del castigo de las últimas sesiones. Endesa y Naturgy avanzan en torno al 0,5% mientras que Enagás e Iberdrola lo hacen algo menos. Por su parte, el resto de grandes índices europeos retroceden en torno a un 0,2%.

Wall Street, que subía el telón a la temporada de resultados este martes, seguirá con las presentaciones de cuentas. Este miércoles les llegará el turno a Alcoa, Abbot Laboratories, Bank of America, IBM, Netflix y eBay, por lo que habrá que estar atentos a si logran sorprender (o no) con sus cifras y si confirman o no previsiones para el resto de ejercicio, lo que animará su precio de cotización.