Más leña: a la incertidumbre se suma que septiembre es 'maldito' para las bolsas 

Las bolsas se enfrentan a uno de sus peores meses y lo hace tras caer el Ibex un 2% en agosto. Los inversores afrontan el que es, estadísticamente, el peor mes en Wall Street ya que termina en negativo el 55% de las veces y lo hará con demasiados focos incertidumbre sin cerrar. De hecho, este lunes sí habrá respiro para la bolsa ya que el parqué estadounidense no abrirá al celebrarse el Día del Trabajo.

La bolsa española podría vivir esta mala dinámica de Estados Unidos. ¿El motivo? Septiembre también es uno de sus meses más negros. El selectivo español cumple con el dicho de 'sell in may and go away' ya que si tiramos de estadística los peores meses son junio y septiembre ya que las caídas en dicho mes superan el 1% de media mientras que en agosto se situaban en torno a un 0,85%, tomando como referencia la evolución desde el año 1990.

Por tanto, ambos países dejarán la puerta abierta a que las negociaciones avancen y se pueda lograr un acuerdo que no se ha alcanzado en meses. Donald Trump, a través de su red social preferida, Twitter, señalaba que está previsto que este mes se retomen las negociaciones en persona entre las delegaciones de ambos países y es posible que emisarios del país asiático acudan a Estados Unidos.

Otro foco de incertidumbre que pesará en los mercado será el Brexit. Esta semana habrá respuesta de los diputados que abogan por una permanencia de Reino Unido en la Unión Europea a la decisión de Boris Johnson de pedir a la Reina la suspensión del Parlamento para evitar que se aprueben leyes contrarias a la salida durante algo más de un mes. Por tanto, habrá acontecimientos hasta el próximo 31 de octubre, día en el que se ejecutará la marcha británica de la UE.

Este domingo entraron en vigor las nuevas tarifas de Donald Trump a las importaciones china, lo que continúa evidenciando que la paz, al menos de momento, parece alejada. No obstante, no serán efectivas hasta el 15 de diciembre y la represalia del país asiático no se hizo esperar y activó también el domingo nuevos aranceles a las importaciones de Estados Unidos que, curiosamente, también se harían efectivas dicho día.

Juan José Fernández-Figares, director de Análisis de Link Securities, señalaba en la apertura de este lunes que "esperamos que las bolsas europeas abran de forma mixta, sin rumbo fijo, a la espera de que se publiquen los mencionados índices PMIs. Entendemos que la falta de la referencia de Wall Street, mercado que, como hemos señalado, estará cerrado, se dejará notar, sobre todo en la actividad en las distintas plazas europeas, que volverá a ser reducida".