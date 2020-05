El Ibex se impregna de dudas a la espera de nuevos datos sobre la desescalada

El Ibex 35 y el resto de grandes índices europeos ceden terreno en la apertura a la espera de nuevos datos sobre la desescalada de las principales economías en la crisis del coronavirus y ante el amento de tensiones entre Estados Unidos y China a cuenta de la gestión que la segunda hizo de la pandemia en su origen. El selectivo español se deja un 0,66% y pelea por no perder de vista el nivel de los 6.700 puntos. Su recorte es superior al que registran a esta hora el Mib de Milán (-0,45%), el Dax de París (-0,31%) o el Dax de Fráncfort (-0,25%). Las bolsas europeas arrastran además los coletazos de la decisión del Tribunal Constitucional alemán en contra del programa de compra de activos del Banco Central Europeo.

Dentro del selectivo español, destacan los recortes en la firma de componentes para el automóvil Cie Automotive, próxima al 3%, y los del 2% en los títulos de Siemens Gamesa, que esta mañana ha informado de unas pérdidas récord en su primer semestre fiscal a causa del coronavirus. Caen también un 2% las acciones de Bankia, pierden ocho décimas las de Iberdrola y prácticamente lo mismo las del BBVA. Santander e Inditex aguantan en positivo con un avance inferior al medio punto.

El euro se deprecia frente al dólar y cae hasta 1,08 unidades después de que el Constitucional alemán concediese el martes tres meses al BCE para que justifique que la política monetaria del PSPP es proporcional. "No considera que haya habido una financiación monetaria de los déficits pero pide que el BCE demuestre que su actuación es proporcional. En caso contrario, dentro de esos 3 meses el Bundesbank tendría que dejar de participar en las compras del PSPP. Entendemos que lo que tiene que demostrar es que no distorsiona el mercado en términos relativos, y entendemos que no lo hace en la medida en que compra la vida media de la deuda en circulación y en función de las claves de capital, pero sí que podía plantear problemas para saltarse los límites de la clave de capital y del 33%", apuntan desde Renta 4.

Este asunto afecta también a las primas de riesgo de los países periféricos. La española sube hasta los 142,2 puntos básicos, con la rentabilidad del bono español escalando por encima del 0,85%. La portuguesa se sitúa ligeramente por encima, en 146,5 puntos básicos; la italiana en 244,5 y la griega en 273,1 puntos.

La atención se mantiene en el mercado de materias primas, donde el petróleo registra u suave recorte esta mañana. El barril de Brent para entrega en julio retrocede hasta los 30,86 dólares, apenas unas décimas; mientras que el de crudo ligero West Texas lo hace alrededor de un punto porcentual hasta los 24,29 dólares. "Todo parece indicar que los recortes implementados por la OPEP+ y los anunciados por algunas petroleras norteamericanas, unidos a la previsible recuperación de la demanda a medida que se van abriendo las distintas economías, está animando a los inversores, que apuestan porque a mediados de ejercicio el mercado de petróleo alcance el equilibrio tan deseado", apunta Juan J. Fernández-Figares, responsable de análisis de Link Securities.