IFM compra más acciones de Naturgy y supera el 14% en el aniversario Géminis

IFM Investors ha vuelto a mover ficha en el accionariado de Naturgy con la compra de algo más de 1 millón de acciones, el 0,11% del capital, que le llevan a superar por poco el 14% de la propiedad en la empresa española, según ha notificado a la CNMV este mismo martes. El importe de la inversión asciende a poco más de 25 millones de euros desde la posición que ya tenía.

El gigante de origen australiano no movía su porcentaje desde el pasado 30 de junio, aunque no trascendió hasta agosto. Fue entonces cuando se desveló un aumento de su participación del 13,3% al 13,9% a través de los estados financieros de la gasista, como publicó 'La Información'. Sin embargo, no hubo notificación a la CNMV por el cauce oficial.

Tras esta última inversión de 25 millones de euros, IFM pasa a controlar cerca de 135,8 millones de acciones de la empresa que preside Francisco Reynes. La participación está valorada en unos 3.437 millones de euros, con lo que aflora unas plusvalías latentes de unos 340 millones a los precios en que cotiza actualmente Naturgy en 25,3 euros.

La rentabilidad bruta para IFM por su inversión, sin contar dividendos, asciende al 11%. En noviembre de 2022, el fondo australiano cobró su tercer dividendo como accionista de pleno derecho de la empresa tras el de noviembre de 2021 y agosto de 2022. En total, los australianos se han embolsado 136 millones adicionales por esta vía en esos tres pagos.

El aumento de la participación del fondo australiano se produce en vísperas de que se alcance el primer aniversario de la puesta en marcha del Proyecto Géminis, una operación de escisión y segregación de negocios para dividr Naturgy en dos empresas mellizas. CriteriaCaixa, CVC, GIP e IFM pactaron volver a repartirse el poder en el consejo de administración y la activación de esta operación el 11 de febrero de 2022, en la antesala de la guerra de Ucrania y la crisis energética provocada por el suministro del gas.

De las dos mellizas que iban a surgir bajo Géminis, la primera compañía estará formada por un grupo de generación (tradicional y renovable) y comercialización, que incluirá sociedades como Nedgia o UFD, así como por el resto de filiales de distribución de gas y electricidad (el negocio no regulado). La segunda firma concentrará todo el negocio de infraestructuras de red, es decir, los activos regulados.

Desde entonces, la reorganización de la empresa sigue en modo espera aunque son muchos los que dan al proyecto Géminis por enterrado. El plan inicial consistía en dividir el negocio de Naturgy en dos empresas cotizadas diferentes, ambas con idéntica estructura accionarial tomando como referencia el cuarteto formado por Criteria, CVC, GIP e IFM que controla más del 80% de las acciones de la empresa energética.

Teóricamente, el proyecto Géminis se iba a cerrar en 2022. La vicepresidenta cuarta del Gobierno, Teresa Ribera, aseguró en octubre que las autoridades siguen monitorizando la operación pero recordó que su atención está en el abastecimiento de gas: "Estamos en un momento donde lo importante es dar seguridad y estabilidad al sistema gasista español, y Naturgy es una corporación particularmente importante en ese ámbito".

La alta volatilidad de la cotización del gas natural en los mercados y el aumento de precios que ejecutará Argelia, quinto mayor accionista de la empresa, han ensombrecido las perspectivas del grupo, así como el gran proyecto Géminis para la reorganización de la actividad de Naturgy.

IFM lanzó en enero de 2021 una OPA parcial sobre Naturgy con el objetivo de hacerse con un 22% del capital de la compañía. La oferta tuvo como respuesta la decisión de Criteria de reforzarse en el accionariado de Naturgy, elevando su participación con diversas compras en 2021 hasta el actual 26,7% y con la aspiración de alcanzar hasta el 30%. Finalmente, la aceptación de la OPA parcial de IFM se quedó en el 10,83% del capital, aunque desde entonces ha compra un 3,2% del capital a mercado abierto.