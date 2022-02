IFM ve como se le escapan de los dedos 900 millones en plusvalías en Naturgy

En dos semanas, IFM Investors ha pasado de 'nadar' en plusvalías por su inversión en Naturgy a ver cómo se diluyen de forma acelerada. El fondo australiano llegó a atesorar cerca de 900 millones de euros en ganancias latentes por sus acciones en la gasista antes del anuncio de escisión, proyecto Géminis, del pasado 10 de febrero. Desde entonces, los títulos de la compañía han pasado de cotizar por encima de los 29 euros por acción, a moverse en los 23,14 euros al cierre de este lunes.

Naturgy ha perdido alrededor de 6.500 millones de euros de capitalización en bolsa en este movimiento. La caída superior al 20% ha borrado de un plumazo el colchón inversor de beneficios que había acumulado desde que llevó adelante su oferta de compra sobre la empresa que preside Francisco Reynes. Con la opa, liquidada el 8 de octubre, IFM se hizo con un 10,83% del capital a razón de 22,07 euros por título, menos de la mitad del objetivo que se había planteado cuando presentó su propuesta en enero de 2021.

Un mes después, el fondo reinvirtió el dividendo pagado por Naturgy en comprar un 0,19% adicional y, dos semanas después, declaraba la adquisición de otro paquete del 1%. Al cierre de 2021, según el informe anual de la empresa, el fondo había elevado su participación hasta el 12,15%.

La inversión en ese porcentaje se sitúa en los 2.634 millones de euros con un coste bruto de adquisición de 22,34 euros, aunque su valoración llegó a los 3.500 millones cuando Naturgy cotizó cerca de los 30 euros. Ahora ese paquete vale 2.728 millones y las plusvalías apenas llegan a 93 millones, solo un 3,5% de diferencia, que está a punto de sumergir a IFM en números rojos.

El anuncio de la multinacional española Naturgy de segregar sus negocios en dos entidades cotizadas independientes Networks Co y Markets Co lo ha cambiado todo. La primera agrupará las redes eléctricas, gasoductos y negocios regulados de la empresa. La segunda, el resto, incluyendo el negocio liberalizado, el transporte de GNL y las renovables. Sin embargo, la falta de detalle sobre los términos financieros de la operación está lastrando en bolsa a la compañía unificada antes de la separación.

Según la agencia de calificación de riesgo Fitch, “el rating BBB refleja actualmente a todo el grupo, ya que sigue siendo demasiado pronto para evaluar el impacto final de la calificación y la posición de la propia compañía dentro de la nueva estructura”. Su análisis señala que Naturgy está posicionada de forma débil para mantener el rating ya que depende de apoyo crediticio para compensar el alto apalancamiento entre 2023 y 2024. “La calificación puede estar bajo presión”, apunta la agencia en espera de que se concrete el plan de cómo se repartirán los activos del grupo.

Hay detalles clave en torno a la posible escisión como el nuevo grupo (es decir, cuál de los dos subgrupos de Naturgy se convierte en la cabecera) y las estructuras de capital, así como los planes de negocio individuales hasta 2025, que ahora son desconocido”, continúa Fitch. Según el modelo proforma, la escisión anunciada por la empresa del negocio en Networks Co (alrededor del 60% del Ebitda consolidado en 2021; redes reguladas de gas y electricidad en España y Latinoamérica) y Markets Co (40% de Ebitda; clientes, GNL, trading y generación de electricidad, incluyendo térmica y renovables) se espera que se complete a finales de 2022.

“El análisis preliminar de la agencia muestra que ambas compañías pueden tener un rating de triple BBB ya que Fitch espera que el grupo busque limitar cualquier cambio en la calidad crediticia de las dos entidades resultantes. Sin embargo, las estimaciones iniciales de Fitch sugieren una posible presión de calificación, especialmente dependiendo de la asignación real de la deuda, cuyo volumen supera los 13.000 millones de euros en términos netos. Para su opinión, la agencia ha tomado como referencia el actual plan industrial hasta 2025 y un supuesto base de asignación inicial de la deuda neta del 70% a Networks Co (9.100 millones) y el 30 % a Markets Co (3.900 millones)

“Markets Co tiene el perfil comercial más débil. El perímetro incluye actividades estructuralmente volátiles que dependen de los precios de las materias primas, en particular del gas, y de las tendencias de la demanda, por lo que permite por una capacidad de endeudamiento sustancialmente menor que el perfil consolidado. Networks Co es la parte más estable del negocio consolidado y se beneficia de buenos ingresos visibilidad hasta 2025. Fitch ve una mayor capacidad de endeudamiento en comparación con la actual grupo consolidado, aunque inferior al asignado a la mayoría de sus redes europeas similares”, concluyen los expertos de la agencia.