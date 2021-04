El impacto laboral de la pandemia en el Ibex: el virus se llevó 117.000 empleos

El año 2021 viene marcado por despidos masivos en muchas de las grandes empresas españolas, especialmente en la banca. Caixabank y BBVA han sido las últimas en anunciar un ERE como consecuencia de la crisis del coronavirus que impactó en los balances de las compañías y de la fusión de la entidad catalana con Bankia. Estas salidas se sumarán a las que ya se produjeron en 2020, cuando en plena pandemia las compañías del Ibex también redujeron más de 117.000 puestos de trabajo, aunque no todos implican despidos.

En concreto, la plantilla de las 35 compañías del Ibex se redujo en 117.398 sus empleos respecto a 2019, un 7,71% menos. De esta manera, el total de trabajadores se situaba en el segundo semestre de 2020 en 1,4 millones de trabajadores, frente a los 1,52 que registraban de junio a diciembre de 2019.

La empresa que más variación de plantilla registró según los datos recogidos por la CNMV es Meliá Hoteles, un 58% en el año 2020. Aún así, la compañía hotelera explica a La Información que "no quiere decir que tengamos un 58% de empleados menos que en 2019" porque el dato excluye a los trabajadores a cogidos a ERTE y a los que están en ERTE parcial al 50%, "gran parte del personal", solo los contabiliza a uno de cada dos. Además, la plantilla de Meliá no ha sumado este año a los contratados temporales y Fijos Discontinuos "porque los hoteles de todo el mundo han permanecido cerrados en mayor medida por la Covid-19".

Un impacto similar por la pandemia ha sufrido la aerolínea IAG. Su plantilla media se redujo en el año 2020 un 52%, aunque la compañía subraya que a cierre de 2020, con parte de la plantilla reincorporada, "el número de empleados del grupo disminuyó un 19,8%". En este caso ocurre como en el anterior, el dato de plantilla media no incluye "aquellos empleados sujetos a regulaciones de empleo, programas de ayudas salariales y regímenes análogos, incluidos los ERTE en España", como señaló la compañía en su informe anual.

Las siguientes empresas en la lista son la compañía siderúrgica Arcelor Mittal, que redujo un 12% su plantilla media, e Inditex, cuya variación es del 11,45%. En el caso de la empresa textil, destacan que "no son salidas", sino que durante el 2020 no se contrataron "equipos de refuerzo". Es decir, su plantilla fija ha permanecido, de hecho teniendo en cuenta el dato individual, no consolidado, el personal se incrementa, pero no se realizaron las contrataciones habituales en fechas puntuales de mayor demanda, como la campaña de Navidad o el 'Black Friday'. Esta falta de contratación se produjo como consecuencia de los confinamientos, que impiden abrir las tiendas.

Sin embargo, no todas las compañías redujeron el número de empleados por despidos o menos contrataciones, sino que también se produjeron ventas. Es el caso de Pharmamar, que según los datos recogidos por la CNMV, pasó de 487 empleados a 443 tras la venta de su división química Zelnova Zeltia. La biotecnológica se deshizo de ella en junio de 2019 por un importe de 33,4 millones de euros y, por lo tanto, sus trabajadores ya no computan en el siguiente periodo en el conjunto del grupo.

Cie Automotive también redujo más de un 8% su plantilla media, con una variación destacada de la plantilla masculina, que pasó de 22.489 a 20.195 en el segundo semestre de 2020, un 10,2% menos. ACS, por su parte, también focalizó más estas salidas en los hombres. Su plantilla se redujo más de un 6%, frente al casi 10% del dato masculino.

Caixabank ya redujo un 2,7% su plantilla en 2020

En el sector bancario, Banco Sabadell registra la mayor variación, próxima al 5%, después de que en 2020 anunciara que iba a poner en marcha un plan de prejubilaciones y bajas voluntarias que afectaría a hasta 2.000 trabajadores. En el segundo semestre del año pasado, respecto al periodo anterior, la reducción fue de 1.260 puestos. El objetivo es una reducción de oficinas que ya se inició el año pasado a raíz del estado de alarma que obligó al cierre temporal de algunas.

Banco Santander también registró una variación del número de trabajadores del 3,6%, pasando de una plantilla media de 201.114 a 193.891 en el segundo semestre de 2020. Mientras, en BBVA, que ha planteado un ERE de 3.798 empleados, el número de trabajadores se redujo en un 1%. Caixabank es la otra entidad bancaria que plantea un ERE, en este caso de 8.291 trabajadores, que equivale casi al volumen de la plantilla femenina de Bankia. La entidad catalana, ya redujo su plantilla un 2,7%, un porcentaje que se modera al 2% si se tienen en cuenta también a los trabajadores de Bankia, ya que la entidad que dirigía José Ignacio Goirigolzarri solo redujo la plantilla un 0,4%.

Por el contrario, Bankinter fue la única entidad bancaria que incrementó su personal, un 4%. En concreto, la entidad que dirige María Dolores Dancausa pasó de 8.261 trabajadores en 2019, a una plantilla media de 8.611.

Solaria y Cellnex incrementaron su plantilla cerca de un 30%

No es la única que incrementó el número de trabajadores, sino que 15 de ellas lo han hecho. Solaria se sitúa a la cabeza, después de pasar a tener 62 trabajadores en nómina en 2019 a 82 en 2020, un incremento del 32%. Pese a que registra el mayor aumento del selectivo, se mantiene como la compañía con menor número de trabajadores, todavía muy por debajo de los 222 empleados con los que cuenta la siguiente empresa, Merlin Properties. El incremento de la plantilla de Solaria se produjo cuando la compañía incrementó sus ingresos un 54% y logró su beneficio un 27% superior, hasta los 30,41 millones de euros.

También incrementó su plantilla de Cellnex, un 28,7%. En ese sentido, la compañía de telecomunicaciones señaló en su informe anual, que en 2020 el porcentaje de contratos indefinidos alcanzaba el 96%. Además, destaca el número de nuevas mujeres, la plantilla femenina creció un 50%, frente al 21% que lo hicieron los hombres, aunque estos últimos siguen siendo mayoría, 70% frente al 30%. Acerinox, por su parte, también incrementó el número de trabajadores casi un 20%, mientras que Red Eléctrica y Merlin Properties lo hicieron casi un 10%.