“La independencia de los consejos está lastrada por las altas remuneraciones"

La temporada de juntas de accionistas de 2023 se acerca. A la espera de la última ronda de presentación de resultados, las compañías del Ibex pasarán al ‘cara a cara’ con los inversores para rendir cuentas. Al margen de que la inflación, las subidas de los tipos de interés y la guerra de Ucrania han condicionado el entorno macroeconómico, los “puntos calientes” este año continuarán siendo la independencia del consejo, la política climática y, especialmente, las remuneraciones.

Las retribuciones de los ejecutivos españoles se han convertido en un foco de debate para los asesores de voto, conocidos como ‘proxy advisors’. Entre ellos se encuentra Corporance, el único nacido en España, desde el que hacen hincapié en que los salarios de los consejos de las empresas españolas so “bastante elevados”. “Muchas compañías españolas tienden a compararse con las americanas pero no están en la misma liga”, subraya Juan Prieto, CEO y fundador de la citada firma, quien incide en que el mercado de referencia debería ser Europa, donde la media retributiva es más baja por lo general. “La independencia está lastrada por las altas remuneraciones”, insiste.

“Hay compañías que sí son transparentes cuando emplean el formato virtual, pero otras no”

En una entrevista con La Información, el ‘proxy’ remarca que una parte significativa de los sueldos de los pesos pesados del Ibex -Corporance calcula que cinco entre los 10 valores más grandes del índice- son desproporcionados en relación con su capitalización. Además, se utilizan sistemas de protección a largo plazo poco habituales al otro lado del Atlántico. “En Estados Unidos, un sistema capitalista puro, hay grandes salarios y bonus, pero te despiden y no recibes indemnización (...). Los planes de pensiones y las compensaciones por cese no están estandarizadas, pero cuando las hay son excesivas”, apuntilla.

Por su parte Alicia Prieto, analista de gobierno corporativo de Corporance, lamenta que en determinadas ocasiones las empresas del Ibex recurren a 'peer groups' (empresas cotizadas de su mismo sector) distintos cuando establecen la política de retribuciones del consejo y cuando fijan la retribución al accionista. Ella cree que sería una buena práctica que el grupo fuera homogéneo.

Sobre la vuelta a las políticas de opciones sobre acciones (‘stock options’) que comienzan a asomar en las convocatorias de juntas para esta temporada, Juan Prieto considera que, a priori, no lo ve como algo perjudicial desde el punto de vista del gobierno corporativo, aunque sí destaca la importancia de utilizar la media salarial en los análisis para velar por un reparto equitativo. “Si la cúpula gana más a costa de reducir plantilla o pagar poco… no estamos repartiendo bien”, apostilla.

“El buen gobierno corporativo dicta que el presidente del consejo debe ser un independiente”

La nota positiva es que ambos detectan una mejora de forma progresiva en este sentido. “Hasta los que eran menos sensibles a la demanda de los inversores van tomando medidas a favor del buen gobierno para cumplir estándares y son cada vez más transparentes en retribuciones”, indica Juan Prieto. De su lado, Alicia Prieto también enfatiza que las cotizadas se encuentran con un nivel de oposición cada vez más elevado en las juntas en cualquier aspecto, lo que las incita a reaccionar y pone como ejemplo el incremento en la oposición a la gestión del consejo. “Ahora los inversores emplean la gestión social del consejo para mostrar su descontento con alguna cuestión de la empresa que no se somete a votación en esa junta”, explica la analista.

Uno de los puntos que genera dudas es la oportunidad de celebrar juntas online una vez se ha dado por terminada la pandemia. “Hay compañías que sí son transparentes cuando emplean el formato virtual, pero otras no tanto”. En este sentido, Juan Prieto hace un llamamiento a no dar pasos atrás, ya que considera que no se han aprovechado las herramientas tecnológicas para favorecer una mayor participación.

El problema de la concentración de poder

Otro problema endémico en las compañías españolas radica en el hecho de que en muchas ocasiones el primer ejecutivo de una compañía también lo es del consejo de administración, una concentración de funciones que, a juicio de Corporance, puede acabar comprometiendo las decisiones de este órgano al no existir una separación entre la gestión y el control. “El buen gobierno corporativo dicta que el presidente del consejo sea independiente”, recuerda Juan Prieto. Una figura que no es muy habitual en las empresas del Ibex, que están optando por dividir el poder ejecutivo entre dos personas (presidente y consejero delegado), pero sin incorporar la figura del presidente independiente. Además, duplica el coste.

De cara a la temporada de juntas que arrancará en unos días, desde Corporance avanzan que harán más énfasis en la necesidad de potenciar la figura de los consejeros independientes y “lo sean de verdad”. Y una buena forma de asegurarlo es que las retribuciones no sean excesivas.

Otro punto que el 'proxy' tendrá en cuenta esta temporada, es la representatividad femenina. Las cotizadas están acelerando para tratar de llegar al 40% de mujeres que exige el Código de Buen Gobierno de la CNMV para este año, pero en Corporance también se fijan en que el avance se traslade a otras capas directivas; por ejemplo, en los cargos intermedios. “No se puede poner un parche a la diversidad de género”, opina Alicia Prieto.

El ‘Say on climate’ se estanca

El conflicto bélico a las puertas de Europa ha puesto patas arriba el tablero energético, disparando el precio de algunas materias primas y obligando a improvisar soluciones ante la falta de las materias primas rusas. Un momento que Juan Prieto considera de transición después de que el número de compañías que ha presentado a la junta una propuesta ‘Say on climate’ se estancara en la temporada de 2022 después de que el mercado español fuera uno de los más activos el año anterior. Pese a ello, desde Corporance defienden que las compañías se toman cada vez más en serio el tema de la sostenibilidad.

Acerca de la nueva guía aprobada este miércoles por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), que incorpora el conocido como ‘stewardship code’, que obliga a las gestoras de activos a informar cómo votan y detallar las políticas concretas que seguirán a sus clientes, Juan Prieto considera que esta normativa era muy necesaria en el mercado español. El fundador de Corporance ha sido uno de los que ha colaborado en su elaboración.