Inditex gana un 10% más, vende menos que las previsiones pero sube su margen

Arranque de 2019 para Inditex. Beneficios en línea con lo esperado, rentabilidad al alza, pero una cifra de ventas peores a lo pronosticado por los analistas para este trimestre. El grupo textil dueño de Zara, Massimo Dutti y Berskha, registró un aumento de su beneficio del 10%, hasta 734 millones en el primer trimestre de su año fiscal (febrero a mayo), mientras que sus ingresos aumentaron un 5%, hasta los 5.927 millones, según las cuentas presentadas por el grupo gallego ante la CNMV. La subida de márgenes ha sido acogida favorablemente e Inditex arranca la sesión bursátil con alzas del 1%, hasta 25,5 euros.

El consenso de analistas pronosticó ingresos por encima de 6.100 millones. "La venta en la segunda mitad del trimestre se vio afectada por condiciones meteorológicas adversas tal como se ha visto reflejado en las estadísticas sectoriales publicadas en diversos mercados. Con la vuelta de condiciones de mercado normales la venta ha retornado a los niveles previos", explica la compañía en su informe de resultados.

La venta en tienda y online a tipo de cambio constante creció un 9,5% desde el 1 de mayo al 7 de junio. A tipo de cambio constante creció solo 6,5%. El Ebitda (resultado bruto de explotación) en el primer trimestre de 2019 fue de 1.675 millones de euro, un 48% más que los 1.125 millones del arranque de 2018. "Excluyendo el impacto de la aplicación de las reglas de NIIF 16 (norma contable sobre alquileres) en el primer trimestre, el EBITDA hubiera crecido un 9%", aclara la empresa. Inditex declara un coste por arrendamientos financieros de 39 millones.

Aumento de márgenes, venta 'online'

Inditex, pese a la ralentización de las ventas, elevó sus niveles de rentabilidad en su cuenta de resultados. El Margen Bruto (la diferencia entre lo que ingresa y el coste de llevarlo a la tienda y venderlo) se situó en 3.524 millones de euros, un 6% superior y representa el 59,5% de las ventas (61 puntos básicos más que en el mismo trimestre). El resto de márgenes de rentabilidad también creció con fuerza en este periodo: el de Ebitda pasa del 19,9% al 28,3%, el margen Ebit de 15,1% al 16,5% mientras que el margen antes de impuestos pasa del 15,3% al 16,1%.

Sobre las claves de la mejora de sus ratios de rentabilidad, el presidente de la compañía, Pablo Isla, lo achaca al modelo de negocio de la empresa, integrando ventas 'online' y tienda física de manera global. "Siempre es lo mismo, la ejecución del modelo de negocio, pero siempre esperamos analizarlo en un periodo tiempo más amplio en el medio y largo plazo. Reiteramos la previsión de crecimiento de 5% a 6% para el conjunto del año en ventas comparables”, dijo en la 'conference call' con analistas.

“Tal y como he dicho antes la venta integrada online tiene un gran impacto [en el margen bruto], pero preferimos no dar la cifra de la venta online en el trimestre sobre las ventas globales (...) Estamos ofreciendo a nuestros clientes una experiencia única de compra ‘online’ con entrega el mismo día o al día siguiente", añadió el ejecutivo. Inditex desgranará la proporción de sus ingresos de comercio electrónico en sus resultados anuales, pero no en las cuentas trimestrales. En 2018, la venta 'online' supuso alrededor del 14% de las ventas (más de 3.200 millones) con un crecimiento interanual que alcanza un ritmo del 27%.

En el terreno online, Zara comenzó a operar en abril en Brasil y en mayo en Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos, Líbano, Egipto, Marruecos, Indonesia, Serbia e Israel. En la campaña otoño-invierno, la principal cadena de Inditex lanzará la venta online en Sudáfrica, Catar, Kuwait, Bahrein, Omán, Jordania, Colombia, Filipinas y Ucrania

Entre febrero y mayo, el mayor grupo de distribución textil del mundo abrió tiendas en 23 mercados y al cierre de abril contaba con un total de 7.447 establecimientos. No obstante, Inditex ha ralentizado su ritmo de aperturas. En términos interanuales, el número de tiendas de Zara creció en 16 establecimientos, hasta 2.128, mantuvo los mismos Pull & Bears, cerró 11 Massimo Dutti y otras 16 tiendas de Stradivarius bajaron la persiana. En el caso de Berskha, su número de tiendas creció en 9.

Subida de dividendo y caja

El Consejo de Administración propondrá una nueva política de dividendo a la Junta General de Accionistas. La propuesta recoge un incremento del payout ordinario hasta el 60% desde el 50%. Inditex ya anunció en la presentación de sus resultados anuales un aumento de su retribución. En concreto, el consejo recuerda que propondrá a los accionistas (Amancio Ortega control dos tercios del capital) un dividendo extraordinario total de 1 euro por acción a distribuir con cargo a los ejercicios 2018, 2019 y 2020. El dividendo total del ejercicio 2018 será de 0,88 euros por acción, un 17% más. El primer pago de 0,44 euros se realizó el pasado 2 de mayo y el segundo pago de la misma cantidad se hará el 4 de noviembre.

“Hemos visto como la generación de caja ha crecido un 9% en el trimestre y al mismo tiempo hemos subido el dividendo. La generación de caja es más fuerte y más fuerte”, apuntó Isla ante los analistas. No hubo novedades sobre la posibilidad de emprender un plan de recompra de acciones. La posición financiera neta de la compañía se elevó un 8%, hasta los 6.600 millones de euros, incluyendo una caja de 5.307 millones.

El nombramiento de Carlos Crespo, actual director general de Operaciones de Inditex, como consejero delegado del Grupo. Desde su nueva posición como consejero delegado, y reportando al presidente ejecutivo, Carlos Crespo será responsable de las áreas de Tecnología (Sistemas, Datos y Digital), Seguridad de la Información, Logística y Transporte, Obras, Asesoría Jurídica, Compras y Contrataciones, y Sostenibilidad. El nombramiento será efectivo tras su aprobación por el Consejo de Administración y por la Junta General de Accionistas, convocado para el próximo mes de julio. En esta Junta General también se procederá a la reelección de Pablo Isla como presidente ejecutivo.