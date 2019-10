Indra se dispara en bolsa con un informe de Kepler y el contrato electoral del 10N

Indra, la compañía participada por el Estado a través de la SEPI, se disparó un 9,5% en bolsa, hasta 8,01 euros, después un informe del bróker Kepler Cheuvreux sitúa a la compañía en buena posición para obtener más contratos de defensa tras ser elegido por España como coordinador del Eurofighter. Al mismo tiempo, los inversores recuperan algo de confianza en el valor después de que el Gobierno haya adjudicado el contrato de las elecciones del 10N, como avanzó 'La Información'.

La firma de análisis Kepler, participada por grandes bancos europeos como Credit Agricole, Unicredit, Rabobank o Edmond de Rotschild, ha mejorado este jueves su recomendación de Indra a 'comprar' y le ha otorgado un precio objetivo de 12 euros, casi un 50% por encima de su nivel actual, después de que la compañía haya sido elegida para participar en evolución del sistema de defensa electrónica del Eurofighter Thyphoon dentro del consorcio EuroDass y por la recuperación positiva de los servicios de Tecnologías de la Información (TI).

Mira también Soros pone en su radar a Indra e irrumpe en 'corto' sobre la tecnológica de la SEPI

Esta subida de cotización bursátil se produce el mismo día en que se da a conocer que el Ministerio del Interior ha vuelto a adjudicar a Indra el contrato para el escrutinio de las elecciones del próximo 10 de noviembre (10N), por valor de 5,9 millones de euros más IVA, si bien fuentes de la compañía han desvinculado, en declaraciones a EFE, una cosa de la otra.

Sin noticias en la CNMV

De hecho, un portavoz oficial de Indra ligó la subida al informe de Kepler y dijo, según el comentario sobre la subida en bolsa recogido por Efe, "no cree que tenga nada que ver con el contrato para las elecciones del 10N, ya que no suponen una cuantía relevante para una compañía que tiene una previsión de facturación para este ejercicio de más de 3.100 millones de euros". La compañía no ha emitido ningún comunicado a la CNMV pese a la espectacular escalada en bolsa.

El analista de ATL Capital Ignacio Cantos ha atribuido esta subida al informe Kepler, que le da a Indra un gran potencial, tras ser elegido por el Gobierno español como coordinador nacional industrial del programa del FCAS, la mayor iniciativa conjunta europea en el ámbito de defensa, en declaraciones a Efe. Cantos sí considera que, aunque es poco dinero en comparación con lo que mueve Indra, el hecho de que le hayan adjudicado el contrato para el escrutinio de las elecciones está influyendo en bolsa.

El informe de Kepler apunta a que, aunque este avión de combate europeo se pondrá en marcha en 2040, esta elección sitúa a Indra en condiciones de ganar otros acuerdos de defensa importantes en los próximos meses, los cuales fortalecerán a la compañía. Los analistas creen que ser elegido coordinador nacional industrial del Futuro Sistema de Combate Aéreo (FCAS) es un gran paso adelante para Indra, ya que anticipa unos mejores ingresos recibidos del Eurofighter, así como un "sólido negocio de defensa" con un enorme nivel de cartera de pedidos.

En su opinión, la compañía está en una buena posición para ganar más contratos importantes y de gran tamaño en defensa durante los próximos meses, lo que podrá añadir más visibilidad a sus estimaciones. Así, calcula que las ventas del negocio de Transporte y Defensa podrían acelerarse gradualmente para alcanzar crecimientos de un dígito alto entre 2020-2022, con un margen operativo de alrededor del 13%.