La industria del acero resuena como el 'heavy metal' en los mercados globales

Hay sectores a los que la escalada de precios en determinados productos que estamos viniendo le está sentando francamente bien. Se mueven en la bolsa a ritmo de rock ‘n roll y sus perspectivas mejoran. Es el caso de la industria del acero, que está disfrutando de una prosperidad sin precedentes, ya que los precios del metal casi se cuadriplicaron el año pasado hasta llegar a los 1.900 dólares la tonelada.

Pero las oportunidades de inversión en este segmento pueden seguir sucediéndose, según los expertos. Especialmente, las acciones del sector del acero tienen algunas de las valoraciones más bajas del mercado. Empresas líderes como Nucor, Cleveland-Cliffs, United States Steel y Steel Dynamics cotizan entre dos y cinco veces los beneficios estimados para el 2021. Por eso, podrían valer mucho más a medida que aumente la demanda de acero.

“Estamos viendo un renacimiento de la industria del acero de Estados Unidos”, asegura Curt Woodworth, analista especialista en metales pesados de Credit Suisse. “La industria está más sana que nunca, la rentabilidad está en su punto más alto, los balances están en su mejor forma en mucho tiempo, además de que las acciones están muy infravaloradas”, concreta.

Cleveland-Cliffs espera estar libre de deudas en 2022, y US Steel se está moviendo en esa misma dirección. Además, también tiene la pensión para sus empleados totalmente financiada y un plan de salud para jubilados. La mejora de la situación financiera de la industria podría generar dividendos más altos y una valoración más elevada.

El stock de acero ha subido considerablemente este año, pero ha descendido a una media del 20% desde sus máximos de agosto. A los inversores les preocupa que los precios colapsen en 2022 a medida que ingresen nuevos suministros al mercado. También, quieren que los fabricantes aumenten los dividendos y las recompras de acciones, como lo han hecho otros productores de materias primas.

Woodworth sostiene que los precios se mantendrán más altos durante más tiempo y que las estimaciones de beneficios del consenso para 2022 son demasiado bajas. Asume un precio promedio de 1.200 la tonelada para el próximo ejercicio, con el mercado descontando 800 dólares o menos.

El auge de los metales pesados

El experto de Credit Suisse dice que los inversores están pasando por alto varios aspectos positivos. Es probable que el crecimiento de la demanda de acero de Estados Unidos rinda entre un 3% y un 4% anual en los próximos años, tal y como prevé. La producción de automóviles de América del Norte podría crecer el próximo año a medida que disminuya la escasez de chips. “Un mayor gasto en infraestructura y la creación de fuentes renovables de electricidad, especialmente turbinas eólicas de uso intensivo de acero y líneas de transmisión relacionadas, son un buen augurio”, asegura.

Las siderúrgicas estadounidenses son las más limpias del mundo porque el 70% de la producción nacional proviene de acereras de bajas emisiones que utilizan chatarra. El tono verde del acero puede solidificar el apoyo político a los aranceles actuales del 25% sobre muchas importaciones, que representan alrededor del 20% del conjunto del mercado.

El productor de mineral de hierro, Cleveland-Cliffs, es ahora un importante productor de acero. Tiene un CEO que se decanta por los inversores en Lourenco Goncalves, fundada en Brasil, que posee 100 millones de dólares de sus acciones. A alrededor de 20 dólares, los títulos de la compañía cotizan a 3,4 veces los beneficios proyectados para el 2021 de casi 6 dólares por acción. “La empresa compró dos siderúrgicas cuando el mercado estaba barato y es un asignador prudente de capitales”, dice Michael Glick, analista de acero de JPMorgan. La entidad estadounidense ofrece una calificación de sobreponderar con un precio objetivo de 40 dólares sobre Cleveland-Cliffs.

US Steel, por su parte, compró el atractivo operador de acereras, Big River Steel, y vendió activos no esenciales mientras usaba sus beneficios extraordinarios actuales para reducir su deuda. Sin embargo, su plan de gastar 3.000 millones de dólares en una nueva miniacería no emocionó a los inversores, ya que podría retrasar importantes retornos de capital.

Mientras, el líder de la industria Nucor ha sido consistentemente rentable en los últimos años. La empresa tiene un sólido balance con una deuda neta de menos de 3.000 millones de dólares y su objetivo es devolver al menos el 40% de sus ingresos netos a los tenedores a través de dividendos y recompras de acciones. Sus acciones, a alrededor de 100 dólares, se negocian por menos de cinco veces las ganancias estimadas de este año y rinden a un 1,6%.

Y no es la única. Steel Dynamics, fundada por ex trabajadores de Nucor, es líder en sostenibilidad medioambiental. Sus emisiones de gases de efecto invernadero están un 70% por debajo de la media de la industria. Sus títulos cotizan alrededor de 60 dólares, o cuatro veces los beneficios esperados para el 2021. Steel Dynamics debería beneficiarse de la apertura de una nueva acerera en el cuarto trimestre. “Básicamente se hace con importantes inversiones de capital”, dice Glick, quien predice un dividendo más alto y recomienda comprar sus acciones con un precio objetivo de 104 dólares