La inflación en la eurozona presiona al BCE: marca nuevo máximo en el 8,6%

La inflación en la Eurozona no encuentra techo y añade presión sobre el Banco Central Europeo (BCE), que este mes de julio celebra una reunión clave. En junio, según el dato adelantado, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) se volvió a disparar a un nuevo máximo histórico en el 8,6%, por encima de las expectativas del mercado y después del 8,1% registrado en mayo. El encarecimiento de los precios no frena su ritmo y ya es cuatro veces superior al objetivo marcado por el BCE, cuyo mandato apunta a una estabilidad de los precios en el 2%.

La lectura preliminar del dato publicada por la oficina comunitaria de estadística, Eurostat, recoge la subida interanual del 41,9% del precio de la energía, que se aceleró desde el 39,1% de mayo, lo que explica el mayor ritmo de los precios. En el mes de junio, el embargo del petróleo volvió a empujar los precios al alza, mientras que la restricción del suministro de gas en las últimas semanas también ha agitado los precios de este hidrocarburo clave para la generación eléctrica en Europa. Además, el coste de los alimentos frescos en junio creció un 11,1% en tasa interanual, cuando en mayo había sido del 9%.

A su vez, los servicios se encarecieron un 3,4% interanual, una décima menos que el mes anterior, mientras que los precios de los bienes industriales no energéticos subieron un 4,3%, frente al 4,2% de mayo. Según la oficina estadística comunitaria, al excluir del cálculo el impacto de la energía, la tasa de inflación interanual de la zona euro se situó en junio en el 5%, frente al 4,6% del mes anterior, mientras que al dejar fuera también el efecto de los precios de los alimentos frescos, el alcohol y el tabaco, la tasa de inflación subyacente se situó en el 3,7%, una décima por debajo del récord registrado en mayo. No obstante, los analistas de ING señalan que "la caída de la inflación subyacente se ve afectada por el apoyo fiscal y, por lo tanto, no es una medida fiable".

La evolución de la inflación es clave para la hoja de ruta del BCE, que subirá los tipos de interés por primera vez desde 2011 en su reunión de julio. Europa se sumará prácticamente la última a la subida de tipos generalizada a nivel global. Su presidenta, Christine Lagarde, confirmó un alza de 25 puntos básicos, pero el último máximo y la incertidumbre sobre la inflación dan peso a los halcones a favor de una subida de 50 puntos básicos. Para sus próximas reuniones Lagarde sí que ha dejado la puerta abierta a un mayor ritmo de subida. "Iremos tan lejos como sea necesario", afirmó esta semana. La inflación desbocada apunta a una política monetaria más agresiva, siguiendo el ejemplo de la Reserva Federal de EEUU (Fed), que en apenas tres meses ha subido en 150 puntos básicos el coste de financiación.

El IPC de la zona euro recoge el crecimiento de los precios de los 19 países con la moneda europea. El IPC armonizado -que permite la comparativa- en España se sitúa en el 10%, por encima de la media. En todos los países en junio la inflación se aceleró, salvo en Alemania, que se moderó ligeramente. No obstante, los analistas explicaban que la caída alemana no significaba que hubiera tocado techo. "Este no es un punto de inflexión, todavía, sino más bien una evidencia de que actualmente son los gobiernos y no los bancos centrales los que pueden reducir la inflación", explicaban desde ING.