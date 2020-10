El fracaso de Intel con McAfee: lanza su OPV una década después de su compra

Año 2010. Intel sale de compras y se hace con McAfee, el famoso antivirus informático, por alrededor de 7.680 millones de dólares. ¿El objetivo? La compañía tecnológica busca diversificar su negocio de fabricación de circuitos integrados y ganar peso en otras áreas como era la de seguridad cibernética en los ordenadores. Por tanto, la operación tenía un claro sentido estratégico para el mayor fabricante de procesadores del mundo pero, el resultado final, no ha sido así.

La tecnológica, tras culminar con éxito la compra, decidió cambiar el nombre de la empresa a Intel Security y desligarse de las grandes sombras que rodeaban al antivirus debido a las polémicas de John McAfee, su fundador, que abandonó la compañía en 1994. De hecho, este mismo mes fue detenido en Barcelona ya que está acusado por fraude fiscal en EEUU y el país presidido por Donald Trump había emitido la correspondiente orden de captura internacional.

En 2016, la tecnológica dio un giro de tuerca a su estrategia con Intel Security y decidió vender el 51% de su participación al fondo TPG, por el que obtuvo alrededor de 3.100 millones de dólares. Tras dicha segregación, la compañía recuperó su nombre original, McAfee, y cuatro años después (diez desde que la compra Intel) sus accionistas mayoritarios han decidido que es el momento de sacarla al parqué. Los responsables optan por este desembarco debido al furor por la tecnología que existe en Wall Street y el aluvión de IPOs (OPVs en inglés) que se vive en el parqué estadounidense.

La valoración de su salida a bolsa, no obstante, no permitirá recuperar lo que le faltaba a Intel para no asumir grandes minusvalías con la operación. ¿El motivo? Según datos de la IPO, la valoración total de la compañía rondará los 3.400 millones de dólares y se prevé que se coloquen en el mercado 37 millones de títulos (31 millones por parte de la compañía y 6 millones por accionistas actuales), a un precio de entre 19 y 22 dólares, lo que sitúa la OPV entre los 703 y los 814 millones de dólares. No obstante, dependiendo de la buena acogida se guardan la opción de colocar 5,5 millones de títulos extras (más de cuatro millones de sus actuales accionistas).

Con esta salida a bolsa, Intel será uno de los inversores que más caja haga ya que venderá una gran parte de su participación. De la 'clase A', de la que más acciones se colocarán y tras la operación, su participación bajará del 7,1% al 1,8%, lo que implicará la venta de 6,5 millones de títulos en caso de que haya gran demanda, por los que ingresará en torno a los 120 millones de dólares, mientras que de la 'clase B' continuará ostentando un 68,4% del total. Por su parte, el fondo TPG (al que Intel vendió el 51% hace seis años) venderá alrededor de un 10% de las títulos 'A' ya que su peso, tras la salida a bolsa, caerá del 65,6% al 54,8% del capital, ostentando un 21,6% de los de clase B.

La compañía ha estimado que los ingresos obtenidos por la emisión y venta de acciones de la 'clase A' serán en torno a los 588 millones de dólares, una vez deducidos los correspondientes gastos de la operación, tomando como base un precio de salida de 20,5 dólares por acción (en el rango medio de la horquilla de precios). Con este montante, McAfee pretende hacer frente, principalmente, al pago de su deuda subordinada ya que pretende destinar 525 millones a este concepto.

Esta salida de McAfee al parqué se produce en pleno boom de OPVs de tecnológicas (y biotecnológicas) en Wall Street. La renta variable de Estados Unidos ha recuperado los niveles previos al impacto de la Covid-19 en los mercados financieros y cotiza cerca de máximos históricos, de ahí que muchas compañías se estén animado a dar el salto bursátil. De hecho, de las últimas 100 IPOs que han debutado 68 han subido de precio y solo 32 han sufrido caídas, siendo las subidas con respecto a su precio inicial del 47,7% de medio, según datos recogidos por Scoop.