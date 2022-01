Inteligencia Artificial: un nicho rentable pese a la volatilidad en los mercados

La inteligencia artificial es un sector que lleva en auge durante algunos años, pero cuya tendencia puede mantenerse a pesar de la volatilidad asociada que puede arrastrar en el esquema actual. Se trata de uno de los sectores en los que están poniendo los expertos por el potencial disruptivo que ofrece.

Una muestra de ello es que, a nivel mundial, ha habido alrededor de 130 fusiones y adquisiciones en el espacio de la IA durante 2021, cuyo valor superó los 28.000 millones de dólares. En cambio, en 2020, si bien hubo 120 acuerdos (un número similar), el valor de estos estuvo más cerca de los 5.000 millones. Los precios han subido y el interés, también.

¿Puede continuar el ritmo de las fusiones y adquisiciones? Por más de que sea imposible saberlo con certeza, el panorama sugeriría que algunas de las compañías más grandes del mundo, como Amazon, Microsoft, Facebook, Alphabet, por ejemplo, seguirán teniendo una gran cantidad de efectivo, así como una capacidad continua para generar más liquidez. Y también un apetito por seguir aumentando sus capacidades de IA.

“Estas empresas pueden y desarrollan cosas internamente, pero ciertamente no desarrollan el 100% de sus capacidades internamente. Piense en el caso de Nuance Communications, adquirida por Microsoft por unos 16.000 millones”, analiza Christopher Gannatti, jefe de análisis de WisdomTree.

Microsoft podría haberse tomado el tiempo para desarrollar internamente el repertorio de procesamiento de lenguaje natural, pero Nuance tenía experiencia, particularmente en el diálogo relacionado con la medicina y la atención médica. “Si bien esta seguirá siendo un área desafiante para Microsoft -el éxito nunca está garantizado-, está claro que busca mejorar tanto sus posibilidades a largo plazo como su punto de partida a través de esta adquisición”, añade el experto de WisdomTree.

Desde su punto de vista, es lógico asumir que oportunidades como esta persistirán, y al menos algunos de los grandes jugadores se están enfocando en la funcionalidad relacionada con el cuidado de la salud. “Basta con solo mirar al anuncio de Oracle con respecto a Cerner, un acuerdo valorado en 28.300 millones”, asegura Gannatti.

El gasto de muchos sectores en Inteligencia Atificial

En la mayoría de los informes y perspectivas que nos dicen dónde podríamos estar para 2050, se puede observar una variedad de industrias a punto de beneficiarse. Sin embargo, es mucho más difícil ver varios detalles respecto al punto en que están las cosas actualmente.

Desde WisdomTree destacan que los datos sugieren que se espera que el sector minorista global haya gastado 11.800 millones en IA en 2021, lo que se compararía con la expectativa de que los bancos hayan gastado 11.7000 millones. El desarrollo notable aquí es que los bancos ya no serían los que más gastarían. Se espera que el gasto en el comercio minorista global relacionado con la IA crezca a una tasa anual compuesta del 25.5% entre ahora y 2025.

Cabe destacar el ejemplo de Levi Strauss, donde la IA se está utilizando en la fijación de precios para ayudar a la empresa a impulsar el crecimiento de los ingresos y mejorar los márgenes. Mediante el uso de la nube de Google, Levi Strauss puede analizar información de inventario, datos de ventas e incluso algunos datos sobre lo que sucede en otros minoristas. Hubo un caso en China en el que la empresa estaba pensando en descontinuar una camiseta en particular, pero los datos mostraron lo contrario y las ventas del producto (que se habría descontinuado) se mantuvieron sólidas.

El espacio de la IA está plagado de predicciones de capacidades futuras, y es imposible saber con certeza qué puede o no ser posible aquí. ¿Alcanzará alguna vez la sociedad la inteligencia general artificial? “Las predicciones abundan, pero nadie podría decir con seguridad si esto podría ocurrir o cuándo”, dice Gannatti.

Grandes modelos, como Generative Pre-trained Transformer 3 (GPT-3) y sus 175.000 millones de parámetros o Switch Transformer de Google con 1 billón de parámetros han mostrado resultados interesantes durante el transcurso de 2021. “Esto no significa que los modelos sean conscientes, ni tampoco que reemplazarán inmediatamente a los humanos de varias maneras, pero representaron un cambio radical en la capacidad”, señala el experto.

Si bien es posible que no sean conscientes o que no “entiendan” lo que están haciendo, pueden escribir lenguaje y código de computadora con una competencia que no se había visto antes. Será notable observar si los modelos simplemente crecen cada vez más o si habrá nuevos desarrollos que puedan exprimir más capacidad de los modelos más pequeños.

La revolución de los vehículos eléctricos (VEs) está introduciendo más y más datos en los vehículos. Si bien los automóviles que se conducen literalmente solos en ciudades alrededor del mundo podrían estar a años de distancia, el automóvil como recolector de datos ya está aquí, y cada vez más vehículos nuevos monitorearán cómo conducen los humanos de varias maneras, recopilando datos y “aprendiendo” de los patrones todo el tiempo.

Los datos son realmente el alma de la IA. Los servicios de transmisión, los asistentes digitales, las herramientas de llamadas en conferencia como Zoom y Microsoft Teams, y los dispositivos portátiles (como el Apple Watch) recopilan datos todo el tiempo, buscan reconocer patrones y servir a los consumidores con lo que buscan antes de que siquiera se den cuenta de que lo quieran.

Una rentabilidad más volátil, pero sólida

Gannatti dice que si le preguntasen, sin rodeos, cuál nos parecería que vaya a ser el principal factor impulsor de la rentabilidad de las inversiones en las empresas relacionadas con la IA en 2022, tendríamos que responder algo similar a: “la política de tipos de interés de Estados Unidos de la Reserva Federal (Fed)” o la “inflación”.

¿Por qué? A su juicio porque muchas empresas de IA están en “modo de crecimiento”, lo que significa que hacen mucha reinversión con sus beneficios actuales bajos o incluso negativos. Estando los tipos de interés en o cerca de cero, el valor de estos flujos de efectivo futuros es mayor.

“Pero si los tipos aumentan, el valor de estos flujos de efectivo futuros disminuirá. Desafortunadamente, esto puede tener un impacto en todo tipo de diferentes empresas de tecnología, de IA y otras, y es posible que no se logre trazar una línea simple entre las empresas de IA más interesantes y menos interesantes”, ahonda.

Por tanto, en su opinión, los inversores centrados únicamente en 2022 pueden experimentar un viaje volátil, pero aquellos que están enfocados en horizontes temporales más amplios, podrían encontrar “puntos de entrada interesantes” siempre y cuando entiendan que “la megatendencia debe tener un poder de permanencia de muchos años y no sólo para 2022”.