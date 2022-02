Inveready compra True Value, la nueva estrella 'ibérica' de la gestión de fondos

Las dos firmas de gestión de activos más pujantes de los últimos años en España unen sus destinos. Inveready, líder en la gestión de capital riesgo y 'venture capital', ha comprado el 50,01% de la gestora independiente True Value Investments, que cuenta con más de 300 millones de euros en activos bajo gestión frente a los 700 millones de su nuevo mayor socio.

"Con esta operación Inveready entra en el mercado de los fondos de inversión de la mano de un equipo reconocido en el sector, ampliando su gama de productos. La operación, persigue aflorar importantes sinergias entre los distintos verticales", apuntan las dos firmas en una nota en la que destacan que la unión de ambas gestoras supone para el nuevo grupo consolidado un volumen de activos de más de 1.000 millones de euros.

Las dos entidades comparten crecimientos importantes en los últimos ejercicios y una filosofía de inversión value, aunque en segmentos distintos. Mientras Inveready se centró en la inversión en startups de alto crecimiento True Value está especializada en el estilo 'value' con foco internacional y, en especial, en el sector tecnológico hasta convertirse en la firma estrella de la industria de la gestión de activos española.

Si bien True Value Investments SGIIC comenzó sus actividades de forma independiente a finales de 2019, sus fundadores José Luis Benito y Alejandro Estebaranz empezaron a asesorar el fondo True Value FI en enero de 2014. La firma destaca que ha experimentado un importante crecimiento en los últimos ejercicios con rentabilidades de doble dígito, gracias a los buenos resultados obtenidos y a la alta diversificación de su cartera.

El capital inicial de True Value FI contaba con poco más de 100 inversores y menos de 3 millones de euros gestionados hace ocho años, lo que supone que han tenido un crecimiento de más de 100 veces con las cifras de cierre de 2021. Hoy los activos totales bajo gestión superan los 300 millones con más de 20.000 inversores. Del mismo modo, Inveready ha multiplicado por 3 el dinero gestionado en el mismo período alcanzando más de 700 millones.

"La unión de Inveready y True Value Investments es un paso adelante para ambas entidades, ya que permite coordinar estrategias de crecimiento conjunto, sin alterar la política de inversión histórica de True Value, manteniendo el mismo equipo gestor capitaneado por Alejandro Estebaranz y el mismo estilo de gestión de cartera y conservando sus valores de cercanía y confianza al inversor", aseguran ambos grupos en su comunicado.

José Luis Benito, consejero delegado de True Value, enfatiza las posibilidades de la nueva alianza. "Es un orgullo que Inveready, empresa muy prestigiosa y muy reconocida por su trayectoria creando valor a sus inversores, nos haya escogido para crear esta unión, que va a permitir atender con más medios el crecimiento esperado y nos abre la puerta para ofrecer muchos servicios que los inversores nos demandan”.

Por su parte, Josep Maria Echarri, presidente del Grupo Inveready, pone de relieve la filosofía y resultados de la nueva filial: "Estamos impresionados con el trabajo realizado por True Value hasta la fecha, así como por las cifras de crecimiento y de las rentabilidades obtenidas por sus fondos, y nos ilusiona ver el potencial que para todas las partes tiene esta operación".