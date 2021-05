Inversis descarta que la inflación vaya a ser un factor "relevante" a largo plazo

El incremento de la inflación no será un factor "relevante" a largo plazo, según Inversis. El estratega macro de la firma, Ignacio Muñoz-Alonso, afirma que los precios se estabilizarán en el 4,5% en mayo en Estados Unidos y en torno al 2,5% en Europa en el tercer trimestre. Así, aunque los precios subirán en los próximos meses tanto en Europa como en EEUU, señala que este hecho será transitorio.

En un encuentro celebrado este martes, ha explicado que las subidas de la inflación registradas en abril (en EEUU creció al 4,2% en tasa internual, y en Europa, al 1,6%), se deben a varios factores. Por un lado, el impacto del efecto de base, ya que abril de 2020 fue un mes en el que los precios estuvieron por debajo de la media debido a los confinamientos presentes en casi todo el mundo, y cree que este factor se irá balanceando en torno a julio.

Asimismo, ha llamado la atención sobre la existencia de cuellos de botella que aún quedan en la oferta de algunos sectores, "lo que afecta a su precio", un hecho que también ha calificado de transitorio y que tenderá a normalizarse. Por ejemplo, la recuperación de los precios de la energía desde los bajos niveles récord se han trasladado a los índices, lo que explicaría la volatilidad de la inflación en los próximos meses.

Asimismo, espera que el efecto que está teniendo en gran ahorro acumulado y el consumo "embalsado" deberá desaparecer, al mismo tiempo que prevé un equilibrio en los precios de la energía. Por todo ello, ha añadido, "pensamos que la inflación no debe ser un factor relevante en el largo plazo", aunque en los próximos meses crecerá por encima de los objetivos de los bancos centrales hasta que vuelva la normalidad y se recuperen tendencias.

La economía global volverá a la normalidad en 2022 y estará encabezada por Estados Unidos, en tanto que en Europa llegará un poco más tarde y se retrasará aún más en los países emergentes. De esta forma, la previsión desde Inversis es que EEUU crezca un 6,4% este año y un 3,5% en 2022, en tanto Europa crecería un 4,4% en 2021 y un 3,8% al año siguiente.

Muñoz-Alonso ha señalado que si bien la recuperación es sostenida y está consolidada, hay una serie de riesgos que hay que tener en cuenta. Entre estos, destaca la aparición de nuevas cepas de coronavirus, la efectividad de las vacunas, la eficacia y duración de las acciones políticas para limitar el daño económico estructural, la evolución de las condiciones financieras y los precios de las materias primas y la respuesta del ahorro acumulado, así como el alcance del deterioro de los balances una vez terminadas las medidas extraordinarias.

En cuanto a los mercados, Muñoz-Alonso ha expuesto que la renta variable española "no debería comportarse de forma distinta a la europea", aunque hay que tener en cuenta que su apalancamiento es superior y la fuerte exposición a los servicios, los más afectados por las restricciones.

Ha hecho referencia también a la política monetaria, y ha asegurado que aunque no se anticipan cambios significativos, y menos en Europa, si hay que estar atentos y vigilantes. Inversis no prevé un cambio "significativo" en la política monetaria en los próximos meses y no anticipa subidas de tipos hasta, al menos, 2022 ó 2023. Muñoz-Alonso ha defendido que es un factor que hay que empezar a tener en cuenta y que "el hecho de que suban no tiene por qué ser una mala noticia para los mercado".