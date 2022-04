"El inversor indexado se alegra de que por un tiempo haya un mercado bajista"

La inflación está haciéndose notar en los ahorros de todos los españoles y las previsiones sobre su duración no son halagüeñas. La estrategia de mover el dinero con el enfoque de largo plazo, a pesar de que vengan escenarios bajistas, está ganando cada vez más peso. Más aún si nos centramos en los la inversión indexada. Giorgio Semenzato, consejero delegado del roboadvisor Finizens, hace un repaso a las bondades de este estilo de gestión y la generación de valor a través del tiempo con aportaciones recurrentes.

P: Con las subidas de tipos de interés, la inflación galopante en los mercados desarrollados, los problemas de suministros y una creciente incertidumbre, ha provocado que muchos inversores tengan dudas por invertir en estos momentos: ¿por qué considera que puede ser un buen momento pensando en un horizonte amplio?

R: El mejor momento para empezar a invertir o aportar dinero es ayer, porque cuanto antes lo hagas, más tiempo vas a tener para que el interés compuesto trabaje para ti. Al estar los mercados más bajos que los picos que vivimos hace unos meses, claramente la aportación realizada ahora comparada con un mes o dos semanas es más positiva. Nunca sabes lo que va a pasar, pero sí que la recuperación termina llegando, incluso mucho antes de lo que uno espera. También, pese a que sea un entorno en el que la mayoría de los activos están en terreno negativo en la parte de la renta variable, existen otras opciones que sí están en positivo.

Dos ejemplos serían los bonos ligados a la inflación en la parte de la renta fija y los REITs (inmobiliario) en la parte de la renta variable. Estos tienen un comportamiento anticíclico en un escenario de más presión inflacionaria. Si estás invertido de forma diversificada, a nivel global, y con un enfoque de largo plazo sin dejarte llevar por las emociones, que es nuestra propuesta de valor, vas a salir mucho mejor que cualquier otro inversor.

P: Pensando en los obstáculos que puede haber en el camino del inversor, uno de los principales miedos es la posibilidad de que más tarde o más temprano llegue un mercado bajista. ¿Cómo funcionará indexación en un escenario como ese?

R: Cuando hay un mercado bajista, para ser muy prácticos, tus inversiones tenderán a seguir esa tendencia, a pesar de que hay determinados activos que, incluidos correctamente en las carteras como en nuestro caso, restan de alguna manera ese efecto y no resulta para el usuario tan bajista. De cara al largo plazo, efectivamente, esto es irrelevante.

P: ¿Qué le diría al inversor en ese caso?

R: Diría que el inversor que haya entendido todos esos conceptos relacionados con un enfoque de largo alcance en las inversiones, un mercado bajista es una buena noticia. Especialmente, porque cualquier aportación que se haga en ese periodo pensando en el largo plazo va a producir una revalorización superior a lo que se hubiera obtenido de media. Se entenderá que es un bache momentáneo, pero que puede verse como una gran oportunidad de rentabilidad con el transcurso del tiempo. El inversor indexado que entiende el largo plazo se alegra de que de forma transitoria aparezca un mercado bajista.

P: ¿Y qué le diría a aquel inversor que se plantee esperar para empezar a invertir a que termine el mercado bajista para comprar más barato?

R: Basándome en estudios científicos eso lo único que genera es un resultado peor. Centrarse en hipótesis y especulaciones se ha demostrado que en la mayoría de los casos no se acierta. El esperar no compensa. Lo mejor es confiar en los números de la estrategia de inversiones que proponemos y hacer la aportación que toque, ya sea la primera o la número 50 que hagas, y confiar en la estrategia de inversión de largo plazo. La recomendación es que, pese al ruido que pueda haber en los mercados en entornos como el actual, ceñirse a las cifras y al plan. Si tienes que aportar: mejor ahora que mañana.

P: Con ese enfoque de largo plazo: ¿es más aconsejable hacer aportaciones anuales o mensuales como inversores?

R: Aquí hay un debate sobre este asunto, que nosotros abordamos con estudios de empresas de prestigio como pueden ser Vanguard o Morningstar. La realidad te dice, si se observan fríamente los números, es que lo mejor que puedes hacer es aportar cuanto antes. Es decir, si tienes un ingreso extra, destinarlo a la inversión. Está demostrado que el esperar no renta al invertir a largo plazo. Hay inversores que, debido a que tienen ingresos recurrentes, al cobrar la nómina hacen transferencias automáticas destinadas a vehículos de inversión. Eso no deja de ser una variación del primer escenario: tener dinero disponible para movilizarlo cuanto antes. Otra cosa es que el origen de la renta sea periódico o tenga un carácter puntual. Ambos comportamientos provienen de la decisión de no estar inmóvil. Esto te ayuda no solo a maximizar la rentabilidad que pase lo que pase el patrimonio va a seguir creciendo y además sirve de referencia para promediar el valor de las aportaciones.

P: En resumen, es que cuantas más aportaciones constantes se hagan, más se limita el riesgo y se maximiza la rentabilidad a lo largo del tiempo, ¿cierto?

R: Absolutamente. Más del 85% de nuestros inversores aporta regularmente. Hay quien lo hace cada semana, cada mes o una vez al año. Casi todos son regulares. Eso no solo genera todas esas ventajas, sino también a nivel humano un hábito muy sano porque te vas acostumbrado a ser mucho más sistemático a la hora de hacer esa planificación patrimonial. Es aconsejable para cualquier tipo de usuario.

P: Uno de los debates en el mundo de la inversión es batir a la inflación. Lo único, que con los datos de doble dígito que estamos viendo esto se hace más improbable. ¿Cómo ha de pensar un inversor con este despegue de los precios?

R: Hay que volver a la estructura del largo plazo. Históricamente, se ha demostrado que la inversión indexada no solo es que bata a la inflación en el tiempo, sino que la dobla. No hay que contar con este escenario actual que una presión inflacionaria del 10% perdure de manera constante. Igualmente, hay que pensar en la alternativa de no hacer nada, que eso es lo que cuesta patrimonialmente mucho dinero. No movilizar el dinero se traduce en que cada año pierda valor.